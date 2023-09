Nos in kljun kot politična in seksualna elementa

Pregledna razstava slik, risb in multiplov Žige Kariža

Žiga Kariž: Kompozicija s kljuni (začasni naslov), 2009-2018, Digitalni tisk na papir, lepilni trak, lepilo, 75 x 110 cm

© Marko Tušek

V Bežigrajski galeriji 2 bodo danes, 5. septembra, ob 18. uri odprli pregledno razstavo vizualnega umetnika Žige Kariža z naslovom Nos in kljun. Umetnik, ki deluje na presečišču slikarstva, konceptualne umetnosti in novih medijev, na tokratni razstavi predstavlja risbe in slike predvsem z motivom človeškega nosu in živalskega kljuna. Nekatera dela s podobami človeškega in živalskega telesa so v času ustvarjalnega procesa (od leta nastanka 1994 do danes) dopolnjena z novimi oblikami in se na posameznih delih pogosto pojavljajo tudi prikrita v potezah na motivih. izboklini.

Na razstavi bo na ogled izbor novih in starejših del. Ustaljena praksa te galerije so namreč pregledne razstave s poudarkom na enem ali več (pretežno formalnih) elementov, ki se vije skozi opus, jaz sem izbral nos in kljun. Gre torej za nabor del, pretežno novih, pa tudi starejših, ki jih združujeta ta dva elementa oziroma telesni izboklini. Na ogled bodo torej predvsem slike, risbe in multipli, ki tematizirajo nos, kljun in razmerje med njima.

"Zamisel je dodatno spodbudilo več nedavnih dogodkov in okoliščin, med drugim situacija z lanskoletno Documento, ki jo je v celoti 'ugrabil' škandal 'židovski nos'. Nedavno sem ponovno naletel tudi na Župančičevo pesem Turek, ki jo danes nekateri razumejo kot sporno zaradi omembe turkovega dolgega nosu," je ob razstavi zapisal Kariž.

Žiga Kariž: Postavitev v BG 2, 2023, mešana tehnika, platno

© Marko Tušek

Elementa nos in kljun vidi kot izrazito kontekstualna, politična (celo sporna), seksualna (nos in kljun imata lahko seksualno konotacijo), hkrati pa gre lahko tudi za povsem nevtralna lika, nadvse uporabna v likovni umetnosti. "Nekaj del na razstavi izraziteje tematizira omenjene okoliščine, hkrati pa se v zadnjem času dosti ukvarjam s formo, iskanjem oblik, abstrahiranjem in konkretiziranjem oblik - iskanje in razvijanje oblik nosu je tako del te prakse. Tudi (račji) kljun je stalnica v mojem opusu. Soočenje teh dveh elementov omogoča številna možna gledanja, branja, interpretacije. Trenutno me izrazito zanimajo možnosti sodelovanja z artist-run galerijami, razstavljanje v neznačilnih razstavnih prostorih, kot so stanovanja in podobno," je še zapisal Kariž.

Žiga Kariž,

umetnik

Žiga Kariž je leta 1997 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 2001 končal tudi slikarsko specialko. Leta 2003 je razstavljal delo Terror=Decor: Art Now v Slovenskem pavilionu na 50. Beneškem bienalu. Leta 2007 je začel umetniško sodelovati z umetnikoma Janezom Janšo in Janezom Janšo. Od leta 2010 je zaposlen na ALUO UL kot pedagog na Oddelku za slikarstvo. Leta 2015 je s skupino umetnikov v ljubljanskem predelu Šiška so-ustanovil "artist-run" galerijo GalerijaGallery, ki je del umetniškega projekta Made in China. Leta 2021 je ista skupina umetnikov v ljubljanskem predelu Bežigrad vzpostavila še "artist-run" galerijo GalerijaGallery – 2, kjer Kariž tudi živi in ustvarja.

Žiga Kariž:, Kompozicija s kljuni (začasni naslov), 2022, akril, akrilna emulzija na platnu, 60 x 50 cm

© Marko Tušek

GalerijaGallery - 2 na naslovu Koroška 2c (v Fondovih blokih, ob Plečnikovem štadionu) bo od 21. do 24. septembra tudi prizorišče razstave obsežne serije Kariževih multiplov z motivom nosu, z naslovom Nos.