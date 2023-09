Komentar / Gospa eSeS

Članica Hrvaške matice in literarna zgodovinarka, je o srbskem prisvajanju književnosti, rekla: »Kot kukci so! Zaradi njih moraš iz hiše ali pa se spoprijeti z njimi.«

Hrvati smo imeniten narod, nihče ne more reči, da nismo. Imamo akademijo znanosti in Hrvaško matico, ki od 7. stoletja skrbi za čistost jezika in rase ter nasploh kot cerber varuje identiteto Hrvata vulgaris. Imamo tudi akademsko skupnost, katere pripadniki – z redkimi izjemami, ki se lotijo tega sizifovskega posla in ob vsaki priložnosti opozarjajo na resno nevarnost fašizacije družbe – molčijo kot ribe, ker so bodisi člani desničarske stranke na oblasti ali njeni simpatizerji.