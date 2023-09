Umrl je Sašo Hribar

Legendarni radijski voditelj je bil star 63 let

Sašo Hribar (1960 - 2023)

© Borut Krajnc

Spletni portal RTV Slovenija poroča, da je nenadoma umrl Sašo Hribar, nagrajeni slovenski satirik in radijski voditelj, ena najbolj priljubljenih radijskih osebnosti v Sloveniji. Star je bil 63 let.

"Študent metalurgije je bil od leta 1985 povezovalec programa na slovenskem javnem radiu, kjer se je, kot je sam rad povedal, specializiral za osmrtnice. V nočnem programu si je nekoč izmislil sogovornika in takoj pritegnil številne poslušalce. Tako so nastale zasnove za prvo radijsko oddajo Radio Ga Ga, ki se je rodila 6. aprila 1989 in vse od takrat vabila pred radijske sprejemnike. V oddaji, ki je pomenila prelomnico v slovenskem radijskem humorju Sašo Hribar ustvaril arzenal neponovljivih radijskih likov, ki so zrasli iz njegovega cinično satiričnega duha in zaživeli prek njegove izjemne glasovne mimikrije. Najnovejši del Radia Ga Ga je prvi program Radia Slovenija predvajal danes," so zapisali na spletni strani RTV.

Izviren radijski koncept je predstavljala tudi oddaja Moja soseska na Valu 202. V njej je običajnega poslušalca postavil v središče radijskega šova in mu omogočil duhovito, afirmativno predstavitev. Na začetku 90. let se je Hribar predstavil tudi na malih ekranih, kjer je nastopil kot voditelj tedaj priljubljene oddaje Titanik in pozneje še kot voditelj kompleksne televizijske oddaje Hri-bar. V njej je med drugim moderiral pogovore med "liki" vodilnih slovenskih politikov in javnih osebnosti.

"Humor je zadeva, ki nastaja spontano, humor vpliva na čustva ljudi, je povezava med raciem in duševno sposobnostjo dojemanja," je Hribar o svojem pristopu k umetnosti humorja povedal v intervjuju za MMC RTV Slovenija.

Leta 2006 je Sašo Hribar za izjemne dosežke na radiu in televiziji prejel Ježkovo nagrado za satiro v oddaji Radio GA-GA in oddaji Hri-bar.