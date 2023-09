»Najslabše stvari se zgodijo s sklicevanjem na dobro«

IZJAVA DNEVA

"Drži, a predvsem za pisanje za Le Monde. Po koncu novinarstva sem namreč zanj še pisal petvrstične vestičke o znanosti, ki so bili včasih smešne, včasih pa že malo čez rob, črnohumorne. Prepričan sem, da potrebujemo tudi tak humor, da ne smemo biti moralizatorski in polni fiksnih idej, saj je ena izmed močnih točk humorja distanca. Precej časa sem bil družbeno zelo angažiran in videl sem, da je prav ta distanca, ki jo vzpostavlja humor, morda celo najbolj pomembna, saj se najslabše stvari zgodijo s sklicevanjem na dobro. Celo nacizem se je utemeljeval na ideji dobrega, nihče ničesar ne počne v imenu zla, vse zlo je narejeno v imenu dobrega. Zato je do dobrega dobro vzpostaviti distanco, humor pa nam omogoča razumeti, da je najboljše dobrega zlo. Človeške zadeve so v nasprotju z matematiko veliko bolj zapletene, kot bi si mislili. Matematika je resnica, dve in dve sta štiri, glede vsega ostalega pa nisem prepričan."

(Francoski pisatelj Hervé Le Teiller, ki je za roman Anomalija leta 2020 prejel Goncourtovo nagrado, o tem, da je pisal tudi za Charlie Hebdo, prejeli pa je celo nagrado za črni humor; v intervjuju za Dnevnik)