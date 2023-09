Ponovno punk / Reizdaje vinilnih plošč

Okrogla miza ob ponovni izdaji kultnih punk albumov

Andrej Štritof, Marin Rosić, Igor Bašin - BiGor in Matej Volčin

© Sašo Radej

V ponedeljek, 11. septembra, se je v galeriji ŠKUC, na Starem trgu 21 v Ljubljani, odvila odprta debata ob nedavnih reizdajah vinilnih albumov punk skupin Otroci socializma, Termiti, Lublanski psi, Paraf in Let 3.

Pogovor z akterji iz obdobja osemdesetih let prejšnjega stoletja in njihovimi bodočniki je vodil glasbeni kritik in publicist Igor Bašin - BIGor, ki se je ob socialnem, uličnem in (sub)kulturnem ozadju nastanka omenjenih izdaj lotil tudi vprašanja njihovega pomena za današnji čas. Punk glasbo je namreč vse od njenega nastanka označeval močan družbeni pomen, ki z leti in desetletji še vedno tli nad površjem, čuvaji tega ognja pa ostajajo ljubitelji, podporniki ter različni založniki punk glasbenega izraza.

Ob ponovnih izdajah vinilnih albumov ( nekateri, denimo Otroci Socializma in Termiti so na vinilu izšli sploh prvič) so na dan zopet priplavale zanimive zgodbe iz obdobja osemdesetih let, ko družbeno-politična klima ni bila naklonjena drugačnim in alternativnim glasbenim izrazom. BiGorjev sogovorniki so bili Andrej Štritof (baskitarist zasedbe Otroci socializma), Marin Rosič (punker ter ulični pričevalec) ter Matej Volčin Lučnik (predstavnik Slovenskega punk portala ter portala »...tiuš men govoru kvaj pank!?«).