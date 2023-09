Nemčija / Retrospektivna razstava skupine IRWIN

V Dortmundu je do 28. januarja na ogled retrospektivna razstava ob 40. obletnici skupine IRWIN z naslovom Was ist Kunst, IRWIN? Ob razstavi bo izšla tudi izdatna publikacija, ki bo predstavljena na Frankfurtskem knjižnem sejmu v oktobru.

Fotografija z otvoritve razstave v Dortmundu

V Hartware MedienKunstVerein (HMKV) v Dortmundu v Nemčiji je do 28. januarja 2024 na ogled retrospektivna razstava ob 40. obletnici skupine IRWIN z naslovom Was ist Kunst, IRWIN? Kustosa razstave sta Inke Arns in Thibaut de Ruyter. Ob razstavi bo izšla tudi izdatna publikacija, ki bo predstavljena na Frankfurtskem knjižnem sejmu v oktobru.

Od leta 1983 se skupina IRWIN ukvarja z zgodovino umetnosti Vzhodne Evrope, natančneje z ambivalentno dediščino zgodovinske avantgarde in njenimi totalitarnimi nasledniki, torej z dialektiko avantgarde in totalitarizma. Skupaj z glasbeno skupino Laibach, gledališčem Sester Scipion Nasice in oblikovalskim studijem Novi kolektivizem so bili tudi eden od ustanoviteljev metakolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK) leta 1984.

Fotografija z odprtja razstave v Dortmundu

Že od začetka delovanja skupino sestavljajo stalni člani, Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik, ki ustvarjajo slike, instalacije, fotografije in video umetnost in druge konceptualne projekte. Raziskujejo in prisvajajo različne teme: vlogo države in politike, dediščino umetnostne zgodovine v sodobnem ustvarjanju, pomen popularne kulture v konstrukciji nacionalnih identitet.

Razstava poudarja vizualni jezik skupine IRWIN, za katerega je značilna radikalna oblika apropriacije. Svojo umetnost opisujejo kot "retrogardno" in govorijo o "retroprincipu" kot svoji metodi dela.

Fotografija z odprtja razstave v Dortmundu

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja se skupina osredotoča na kritično preizpraševanje umetnostne zgodovine »zahodnega modernizma«. Kot nasprotje mu postavi "retroavantgardo" kot nasledek "vzhodnega modernizma". Leta 1992, hkrati z osamosvojitvijo Slovenije, IRWIN, skupaj z ostalimi skupinami NSK ustanovi NSK Državo v času: državo brez ozemlja in nacionalne pripadnosti, ki pa izdaja potne liste kot "potrditev časovnega prostora".

IRWIN je spremljal migracijske valove (Paviljon NSK države v času na Beneškem bienalu leta 2017), ki so stalnica v Evropi zadnja desetletja, vztrajal je pri raziskovanju umetnostne zgodovine nekdanjega vzhoda (serijo del je posvetil starejšemu slovenskemu kolektivu OHO). Obenem je skupina razširila svoje raziskovanje in razumevanje koncepta "države" skozi svojo NSK Državo v času in njenih začasnih veleposlaništvih in ambasadah, kot tudi skozi aktivnosti svojih državljanov (razstava umetnosti državljanov NSK v Slovenskem Etnografskem muzeju 2022/23). Skupina, ki že od samega začetka delovanja neguje močno in prepoznavno estetiko, je obenem posredno politična, se ozira na svoj lokalni kontekst (Slovenija in srednja Evropa), svet (globalizacija) in vzpon populistične oziroma nacionalistične politike. V tem smislu je njihova umetnost bolj aktualna kot kdaj koli prej.

Fotografija z odprtja razstave v Dortmundu

Razstava je sestavljena iz dveh velikih poglavij. Eno raziskuje črni humor, ki je vedno prisoten v delih IRWIN, drugo pa je posvečeno državnim vprašanjem – in kako jih IRWIN uporablja za komentiranje sodobnih vprašanj, kot je migracija.

Muzej Ostwall (MO) na nivoju U5 predstavlja novo produkcijo IRWIN Was ist Kunst, Bernd und Hilla Becher?, ki je nastala na podlagi devetdelne serije Fördertürme (1973–1989) Bernda in Hille Becher (zbirka MO).

Razstavo bo pospremil Sourcebook, ki sistematično razčleni različne likovne vire del skupine IRWIN in jih na kratko opiše in umetnostno zgodovinsko umesti.

Fotografija z odprtja razstave v Dortmundu

Umetniška dela za razstavo so prispevali: skupina IRWIN, zasebni zbiralci in Galerija Gregor Podnar na Dunaju.