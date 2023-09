Šarec o Hribarju / »Z mojim odhodom v politiko ni bil zadovoljen«

"Midva sva se spoznala na eni predstavi, v kateri sva igrala, predstava ni bila bogve kaj, igrala je tudi Violeta Tomić, in mi je rekel: Bi prišel k nam? Ker jaz sem takrat že imitiral na TV Popru. In se je začelo najino sodelovanje, izjemno plodno. Vsak petek na radiu, to je neponovljivo. Za vedno bom hvaležen, da mi je bilo to dano. Tudi, kaj mi je dal kot človeku. Vsaka oddaja seveda ni bila presežek, a to je čar improvizacije. Vedno sem rad delal v živo. Tukaj in zdaj. Ti trenutki s Sašem so bili res nepozabni. Posebna ekipa, posebna energija, nič ni bilo običajnega; smo bili kot otroci, ki se šolajo, rastejo, napredujejo, in on je rad gledal ta napredek."

"Seveda z mojim odhodom v politiko ni bil zadovoljen, ampak to izhaja iz tega, da ne priznava, ni priznaval avtoritet, politike. Zabavaš ljudi, ali z mikrofonom ali pred kamero, globoko v sebi pa je imel tudi dileme, težke dneve, težka razmišljanja. Ni bil vedno pri volji. Stvari so ga tudi motile, tudi bolele, predstavljam pa si, da v zadnjem času zlasti, ko se je angažiral za RTV. Z ekipo smo si enotni, da ga je to še najbolj peklilo. On je imel res veliko ljubezen do RTV Slovenija. In ta ljubezen ga je velikokrat bolela, kajti ni bilo tako, kot bi si želel; da bi bil RTV zavod, ki bi bil zgled. Njegova oddaja je bila out of the box, to je bila vesoljska ladja Enterprise proti majhnemu letalu v devetdesetih! Bil je pred časom. Njegov um je bil tako širok, da preprosto niso dojemali. Bolelo ga je, kako RTV zaostaja zaradi svoje togosti, ukalupljenosti v neke okvire. Ko smo bili skupaj, je največkrat prav o tem potožil."

(Minister za obrambo Marjan Šarec v oddaji Tednik na TV Slovenija o tem, da Sašo Hribar, njegov nekdanji imitatorski sodelavec, ni priznaval avtoritet, politike)

Marjan Šarec

