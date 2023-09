Največje leglo serijskih pedofilov

Skavtska organizacija, tesno povezana s cerkvijo je res obvladala menedžiranje zarote molka

Neprijetna resnica. Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America. Brian Knappenberger, 2023.

V času, ko je med slovenske tabornike treščila spolna zloraba, bo tale doku deloval kot prava grozljivka, saj za največjega spolnega predatorja, za največjega spolnega nadlegovalca otrok, za največje leglo serijskih pedofilov razglasi Boy Scouts of America – organizacijo ameriških skavtov, ki je veljala za čisto kot ameriška pita in ameriška zastava. Za zlati standard. Če hočeš biti skavt, kaj šele starešina, moraš biti res čist, časten, moralno neoporečen, patriotski, toda skavtstvo, pravi novinar Patrick Boyle, raziskovalec in razkrinkovalec skavtskih zlorab, je vedno pritegovalo moške, ki so jih pritegovali dečki. Skavti so imeli problem. Kako so ga reševali? Logično – z zaroto molka.

In skavtska organizacija, tesno povezana s cerkvijo, bodisi katoliško ali mormonsko (ja, svoji k svojim), je res obvladala menedžiranje zarote molka (navsezadnje, za visoke standarde varnosti v skavtskem okolju je uradno skrbel obsojeni pedofil). Niso hoteli, da razkritja in škandali prestrašijo starše malih skavtov in odženejo sponzorje. Spolne zlorabe so bile epidemične (spolne zlorabe je prijavilo 82.209 posameznikov!), epidemično pa je bilo tudi prikrivanje.

Ameriška skavtska organizacija je brend, toda tako defekten, da tisti, ki so preživeli ta brutalni stroj za spolno zlorabo otrok (mnogi ga niso, saj so naredili samomore, se zapili in zadrogirali, razpadli ipd.), po vseh teh letih še vedno ječijo in jočejo. Tale doku odpre toliko zaupnih »perverznih« dosjejev, da bi morali to organizacijo ukiniti. Žrtve so resda vložile tako masivne tožbe, da je morala leta 2020 v stečaj (plačati mora dve milijardi in pol!), a je preživela in še vedno obstaja. (Netflix)

