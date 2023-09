Jugoslavija, čigava dežela?

Pisatelj in režiser Goran Vojnović je dobil 3 kresnike, enega za roman Jugoslavija, moja dežela

© Borut Krajnc

Roman Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića je od leta 2012 doživel popotovanje, o kakršnem mnogi lahko samo sanjajo. Vojnović je zanj prejel nagrado kresnik, italijansko nagrado latisana per il nord est in poljsko nagrado angelus. Knjiga je doživela dve različni odrski uprizoritvi. Presunljiva zgodba Vladana Borojevića, osrednjega lika, ki išče očeta, vojnega zločinca, za katerega je mislil, da je umrl, bi lahko doživela tudi uprizoritev na filmskem platnu. A se to, vsaj za zdaj, ne bo zgodilo.