»Treba je stoodstotno vztrajati pri ločenosti cerkve in države«

IZJAVA DNEVA

"Ja, politika medije napolni s svojimi ljudmi in zadnjih trideset let se katoliška morala vrača na velika vrata. Zdaj bi se rada vrinila še v šolo in vplivala na kurikulum, kar se res ne sme zgoditi. Treba je stoodstotno vztrajati pri ločenosti cerkve in države."

"Pred skoraj tridesetimi leti sem napisal pesem Lepa, ko ti pride, pesem o ženskem orgazmu, ki ga, če verjamem literaturi, kot moški nikoli ne bom doživel in si tudi ne znam predstavljati, kako izgleda. Pišem o tem, kar sem začutil, nobenega ne napadam in si ničesar ne izmišljujem, ampak ta pesem je zdaj pohujšljiva tako s katoliškega zornega kota kot z zornega kota politične korektnosti, je nepotrebna provokacija, ki bi lahko koga pokvarila, vznemirila ali prizadela."

(Glasbenik in pisatelj Zoran Predin v intervjuju za Nedelo o tem, da je lažna katoliška morala eliminirala erotiko)