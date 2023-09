Na Portugalskem se bodo poklonili slovenskemu filmu

Letošnji mednarodni filmski festival Beast se bo poklonil sodobnemu in avantgardnemu slovenskemu filmu

Prizor iz filma Sestre

V Portu na Portugalskem bo od 27. septembra do 1. oktobra potekal mednarodni filmski festival Beast, posvečen kinematografiji iz Srednje in Vzhodne Evrope. Letošnja izdaja se bo poklonila sodobnemu in avantgardnemu slovenskemu filmu. Festival bodo uvedli kratki filmi Babičino seksualno življenje Urške Djukić, Steakhouse Špele Čadež in Sestre Kukle.

"Ti trije filmi govorijo o življenju (vseh!) žensk. Pripovedujejo o preteklih in sedanjih bojih s stališča različnih generacij in skupaj učinkujejo kot nekakšen cinematični objem - družno zrenje v boljšo prihodnost," so zapisali na festivalu Beast. Ta bo letos prvič potekal pod umetniškim vodstvom programske selektorice, novinarke in filmske kritičarke Terese Vieire. Letošnji ediciji je nadela geslo Nesrečno do konca svojih dni (No Happy Ever After), so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

V petih dnevih bodo na festivalu prikazali več kot sto filmov, v uradni tekmovalni sekciji pa je 37 kratkih filmov iz 22 držav. Izbor je razdeljen v štiri kategorije, ki pokrivajo igrani, dokumentarni, eksperimentalni in animirani film. Kot član žirije za eksperimentalne in animirane filme bo na festivalu sodeloval Matevž Jerman.

Slovenska kinematografija bo v Portu predstavljena tudi z retrospektivo osmih kratkih filmov režiserja Karpa Godine, ki letos slavi svojih 80 let. Na festivalu so ga označili za jugoslovanskega oziroma pol slovenskega in pol makedonskega filmskega ustvarjalca, ki je "radikalnemu črnemu valu 60. let vdihnil neustavljivo izrazno svobodo, usmerjeno proti vsem oblikam represije".

V obliki kino-koncerta bodo prikazali prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga Janka Ravnika. Glasbo je posebej za ta dogodek prispeval portugalski veteran elektronske glasbe Ivo Sao Bento. V programu Queer pa bo režiser Boris Petkovič predstavil svoj dokumentarni film LGBT_SLO_1984.

V Portu bo sodelovala tudi nova generacija filmarjev, saj bodo svoje kratke filme predstavili študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademije umetnosti v Novi Gorici.

Na ogled bo še slovenski video program s pomočjo video arhiva Postaje DIVA, ki ga bo obogatil performans umetnice Pauline Maure. Odvrteli ga bodo v dveh delih, pri čemer bo prvi skozi nabor sedmih del med drugim spodbudil k razmisleku o individualnih in skupnostnih praksah, povezanih s hrano. Drugi del pa bo poudaril različne plati telesa - individualne in kolektivne, so še zapisali na SFC.

Program slovenske filmske ustvarjalnosti na festivalu Beast v Portu so poleg SFC in Postaje DIVA podprli Slovenska kinoteka, slovensko veleposlaništvo na Portugalskem s sedežem v Ljubljani in slovenski konzulat v Portu.

