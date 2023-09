Komentar / Na koruptivni strani zgodovine

(senatorji, generali, tolovaji)

© Franco Juri

»Cirkuški kužki skačejo, ko poje bič. Resnično dobro dresiran pa je tisti kuža, ki se prekucuje, ne da bi mu žugali ...«

— George Orwell

»Delegacija ameriškega obrambnega ministrstva in ameriškega poveljstva za Evropo je danes sklenila tridnevni obisk na ministrstvu za obrambo (Mors), med katerim je obiskala enote Slovenske vojske in notranje organizacijske enote Morsa ter se seznanila z dejavnostmi na Morsu in generalštabu SV. Na podlagi obiska bo pripravila poročilo, ki bo poleg poročila ameriškega State Departmenta temelj za začetek razprave o širitvi zveze Nato v ameriškem kongresu.

Poseben poudarek so namenili predstavitvi razvoja v zadnjih letih; za ameriško stran je bila pomembna oporna točka Garrettova študija, na podlagi katere so primerjali, kakšen napredek je bil storjen v zadnjem času.«

— (STA, 30. 8. 2001)

»Robert Menendez iz New Jerseyja, demokratski predsednik senatnega odbora za zunanje odnose, je bil v petek obtožen jemanja podkupnine več sto tisoč dolarjev, tudi v zlatih palicah, da bi uveljavil svojo moč v tujini in doma.«

— NY Times, 22. 9. 2023

Ko je Slovenija pod vladavino Drnovškovih liberalnih demokratov ultimativno rinila v Nato, je bila pripravljena storiti karkoli, da ji v drugem poskusu ne bi spodletelo. Kajti neuvrstitev v prvo skupino novoevropskih članic Nata (Poljska, Češka, Madžarska) je takratna LDS na čelu z Drnovškom razumela kot preizkus ugleda, zato je bila po neuspeli prvi kandidaturi pripravljena na vse. Od zvijanja rok kritikom, nasprotnikom, medijem do uklanjanja preračunljivim ultimatom arbitrov in poniževanja pred njimi. Kajpak predvsem pred ZDA, ki imajo v vojaški zvezi prvo in zadnjo besedo. Zlasti mlajši bralci se ne spomnijo priimka Garrett. Namreč, inšpekcija pred končno zeleno lučjo za vstop je temeljila na tako imenovani Garrettovi študiji, ki je ugotavljala vrzeli v usposobljenosti in (predvsem) opremi Slovenske vojske. Do sem vse lepo, pa četudi ne prav. A ravno ta general Joseph G. Garrett, ki je nekaj mesecev pred generalno in dokončno revizijo pripravljenosti kandidatke za vstop pripravil študijo (Defense reform study), je leta 2001 še enkrat prišel v Slovenijo. Le da takrat ne več kot aktivni visoki častnik ameriške vojske, ampak kot trgovski potnik; pravzaprav kot kramar za prodajo ameriškega orožja in sistemov. Ker smo mu ugodili, smo bili sprejeti v zvezo. Ta pa naše varnosti ni izboljšala, ampak smo, nasprotno, iz prej nevidne države šele z vstopom postali potencialna tarča v svetu, ki ga je ameriško-zavezniška intervencija v Iraku popolnoma razklala. Zato sem takrat (leta 2001) zvezo Nato iz North Atlantic Treaty Organisation z razlogom preimenoval v North Atlantic Trade Organisation. Ki je v Sloveniji našla majhno, a hvaležno in nezahtevno stranko. Res odvratno, toda problem nista bila konkretni trgovec in kramarska mentaliteta ameriške administracije, ampak naša ponižnost.