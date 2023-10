»Prišel je čas, da se o partizanstvu spregovori brez ideološkega balasta«

IZJAVA DNEVA

"Ko sem bil mlad, so nas v šoli posiljevali z NOB, pogumnim bojem partizanov, in tega smo bili siti. Zato smo se upirali, šoli, staršem, avtoritetam, državi, politiki … Ko enkrat odrasteš, pa kritiziranje ni več dovolj. Treba je pokazati svoj pogled, prepričanje, razumevanje realnosti, v kateri živimo."

"Partizanščina je zdaj postala nezaželena, skoraj kriminalizirana, o njej se govori skoraj izključno z vidika ideologije in povojnih pobojev. Prej je bilo partizanskih zgodb preveč, danes so skoraj izginile. Zato je prišel čas, da se o partizanstvu spregovori brez ideološkega balasta, z vsemi dobrimi in slabimi platmi. Kajuhova zgodba torej ni ideološka, ampak govori o usodi izjemnega in srčnega mladega človeka, ki je pač verjel v socialno pravičnost in upor proti okupatorju. Pri 21 letih je doživel toliko, kot večina ne doživi v vsem življenju. Ljubezen, erotiko, ustvarjanje, ilegalno dejavnost, revolucijo, boje in pohode … Izjemna usoda."

(Zoran Smiljanić, avtor stripa Kajuh, pesnik partizan, v intervjuju za Nedelo o tem, kaj ga je pritegnilo v življenjski zgodbi Karla Destovnika Kajuha, da je lahko postal junak stripa)