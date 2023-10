V Kino Šiška se vrača Tschimy

Predstavil bo album Princ

© Lana Špiler

V Kinu Šiška v Ljubljani bo 4. oktobra ob 20.00 nastopil Tschimy, mladi domači pevec, kantavtor, producent, beatmaker, ki nas je pred skoraj tremi leti presenetil z EP-jem Human OS, tokrat s pravim dolgometražnim albumom Princ, ki je izšel pri domači založbi ENTE.

"Dolgo pričakovani albumski prvenec Princ je samozavestni statement, s katerim Tschimy utrjuje položaj enega bolj izstopajočih kantavtorjev svoje generacije. Izkazuje se tudi kot producent, multiinstrumentalist, aranžer in tekstopisec. Princ je koncipiran kot zaokrožena pripoved o osebni levitvi, spoprijemanju s travmami, sprejemanju (ne)ljubezni in ultimativno samega sebe. Njegov glavni adut je nepreračunljiva iskrenost, ki v ušesih cinika lahko deluje osladno, bolj tankočutnim dušam pa je v oporo. Tschimy prisega na novodobno popevkarsko slovenščino, ki jo bogati z aktualnimi referencami in simboli, povezanimi z življenjem v Ljubljani in na spletu, posega pa tudi po mitologiji. 'Popevkarski format' posodablja za potrebe blaženja sodobnih ljubezenskih frustracij, kot so posledice Tinder romanc, fluidnih spolnih identitet in drugih postresničnostnih ljubezenskih tem," je v Mladini zapisal Jaša Bužinel.

Tschimyja smo najprej spoznavali skozi hip hop beate in DJ-sete za kolektiv Spejs ter založbo rx:tx, pa tudi kot basista v jazzovski zasedbi Lube duše ter prodorni glas afriškega zbora Sankofa. Od leta 2020 se domači javnosti prvenstveno predstavlja kot samostojni glasbeni ustvarjalec. Kot pevec, multiinštrumentalist in producent ustvarja spalnično glasbo na visokem tehničnem nivoju ter za vso glasbo vselej poskrbi kar sam. Skladbe s kratke plošče Human OS, spremljevalne B-sides ter samostojni singli “Molokai”, ki ga je Tschimy posnel z mlado domačo vokalistko lav, “Perje” in “Princesa Mononoke”, so se ustalili v redni radijski rotaciji na Valu 202, Human OS pa je bil uvrščen celo med tri Naj tolpe bumov 2020 Radia Študent. Med drugim smo ga videli nastopati v našem Štreamu, na festivalu MFF StopTrik v Mariboru in na hrvaškem festivalu Velvet.

OEzAlexfRDw

VjPd0FrmSeY