Komentar / Pripravljeni!

(Začetek konca ali konec začetka)

© Franco Juri

»Ker brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti miru na Bližnjem vzhodu ne bo mogoče doseči, je mednarodno priznanje neodvisne in samostojne države Palestine tudi s strani Slovenije nujno. Slovenija bi s tem naredila odločen in pogumen korak, pomemben za sožitje narodov na Bližnjem vzhodu. … Palestina po našem mnenju že izpolnjuje kriterije mednarodnega prava za priznanje, Slovenija pa z njo že vrsto let vodi diplomatske odnose.«

— Tanja Fajon je leta 2014, takrat še kot evropska poslanka (S & D), slovensko vlado odločno pozvala k priznanju Palestine (MMC TVS, 7. 11. 2014)

»Tako grobega posega politike v medije in javno RTV še nismo doživeli. Ne menja se zgolj vodstva RTV ali programske sheme, kot se je zgodilo že kdaj v preteklosti. Tokrat se poleg vsega tega menja tudi vse tiste, ki so napredovali v obdobju vlade, ki ni bila ’naša’. Njihova strokovnost, profesionalnost in dosežki ne štejejo. S tem se vzpostavlja nevaren precedens, da si vsaka vlada v prihodnosti lahko nastavi ’naše’ novinarje in brutalno obračuna z onimi drugimi. Poslanstvo javnega zavoda je profesionalno poročanje in uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj. Ne pa skrb za ideološko pravovernost. Ko politika začne nastavljati ’naše’ sodnike namesto poštenih in strokovnih, je konec pravne države. Ko politika začne nastavljati ’naše’ novinarje namesto profesionalnih in objektivnih, je to začetek konca demokracije.«

— Matej Tonin je razkril svoje hude amnestične težave (omrežje X, 26. 9. 2023)

»To ni čistka, je pospravljanje za čistko.«

— Janez Markeš o aktualnem dogajanju na TVS (Delo, 27. 9. 2023)

Pred več kot petnajstimi leti sem poskušal utemeljiti smisel vztrajanja pri pisanju tedenskih kolumn. Pač, ne pišem jih zaradi neskromnega prepričanja, da razkrivajo nekaj, kar bi sicer ostalo očem slehernika skrito, ampak predvsem zato, da pomagam v spopadu s kronično pozabo, za katero trpijo politiki, ali vsaj nanjo računajo, ko nagovarjajo javnost. Vsekakor vidim velik problem v obsojenosti polja političnega na amnezijo; se pravi, na selektivno izgubo spomina za neko časovno obdobje ali za neke dogodke. »Ko je bolezen enkrat v hiši, ji nihče ne uide,« je s svojo vero v neizogibno usodo rekla Márquezova Indijanka. Zato so vaščani iz zgodbe sredi trga za vsak primer in za dan potem izobesili velik napis: BOG JE! Da se vsaj to ne bi pozabilo. Namreč, v kultnem Márquezovem romanu Sto let samote vas Macondo napade nenavadna kužna bolezen kronične nespečnosti. Samo dejstvo, da prebivalci ne morejo spati, niti ne bi bil tak problem, če ta nespečnost ne bi povzročila degenerativnega procesa pozabe. No, to kronično in akutno pozabo je vaščanom lajšala vedeževalka Pilar Ternera. Pilar je namreč vedeževanje obrnila na glavo in začela ljudem vedeževati za nazaj: prerokovala jim je preteklost. Vaščanom z izpraznjenimi glavami je razlagala oziroma jih spomnila, kdo so dejansko bili, kaj so resnično hoteli, govorili, k čemu so težili, ko še niso bili okuženi s hudo boleznijo. In v podobnih razlogih spopadanja s splošno politično amnezijo vidim smisel pisanja kolumn. Teden za tednom; od dogodka do dogodka. Pa tudi za nazaj, za dogodke, ki so že zdavnaj poniknili ali bili potlačeni. Teme se nenehno vsiljujejo kar same.