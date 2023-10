»Slovenci imamo izkrivljen pogled na zgodovino«

IZJAVA DNEVA

"Spraševala sva se, 'zakaj Slovence tako fascinira to ukvarjanje z zgodovino'. Slovenci imamo, tako kot do neke mere vsak narod, izkrivljen pogled na zgodovino. Zgodovino pač pišejo zmagovalci. Zdi se, da gremo Slovenci pri tem še dlje – zgodovino piše zmagovalec, pa še nekdo drug in tretji, dokler ni to samo še zmes nedorečenosti in nejasnosti. S tem se nihče noče spopasti, ker so te teme koristne za ustvarjanje konflikta, ki ves čas tli v ozadju. To je kot klet, v kateri imaš ves čas pripravljeno orodje, ki ti bo morda prišlo prav. Polpretekla zgodovina pri nas je politično orodje, ki nas obremenjuje skoraj na dnevni bazi. Jasno, da bodo nastajali filmi, ki to reflektirajo."

(Režiser Žiga Virc o tem, da sta se s soscenaristko Izo Strehar v komediji Poslednji heroj spraševala, zakaj Slovence tako fascinira to ukvarjanje z zgodovino; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)