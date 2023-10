Komentar / Dobro jutro in miren sen

(Obujeno zlo v Sveti deželi)

© Franco Juri

»Solidarnost z Izraelom je neomajna.«

— Tanje Fajon ne omaje niti izraelsko množično pobijanje civilnega prebivalstva (MMC TVS, 8. 10. 23)

»Napovedujemo, da bomo od zdaj na vsak napad na naše ljudi odgovorili z usmrtitvijo enega izmed sovražnikovih civilnih talcev.«

— Hamas z znašanjem nad judovskim civilnim prebivalstvom v očeh mednarodne javnosti hudo relativizira večdesetletne krivice, trpljenje in žrtve palestinskega ljudstva (TVS, 9. 10. 2023)

»… spremenili bomo Bližnji vzhod. To je šele začetek ... vsi smo z vami in premagali jih bomo z močjo, z ogromno silo. Sovražniki se bodo zavedali, da je bil napad na Izrael huda napaka. To, kar jim bomo storili v prihodnjih dneh, jih bo spremljalo še mnogo rodov.«

— Benjamin Netanjahu grozi s prelaganjem posledic aktualnega konflikta na kasnejše rodove obeh sprtih strani (TVS, 9. 10. 2023)

Kako absurdno in kruto hkrati! Prejšnji petek sem v Mladini objavil kritiko zunanje ministrice Tanje Fajon in sploh slovenske zunanje politike ob sprenevedanju glede priznanja Palestine. Na kratko, Fajonova je iz nezavezujočega položaja in udobnega sedeža evroposlanke pozvala slovensko politiko, naj že vendar prizna Palestino, saj so za to doseženi »kriteriji mednarodnega prava za priznanje«. To je bilo davnega leta 2014. No, danes kot zunanja ministrica vlade, v kateri daje poudarek zunanji politiki in prevzema zanjo vso moralno odgovornost, o priznanju Palestine striktno molči … In samo dan, pravzaprav nekaj ur po objavi (v soboto zjutraj) je izbruhnila v deželi lažnih obljub, obetov, cikličnih vojn, sprenevedanj, nenehnih spopadov in terorističnih dejanj nova kriza, ki bo – tako vse kaže – po razsežnosti in številu žrtev presegla vse dosedanje. Vsaj kar se civilnega prebivalstva tiče. Če odmislimo sporadične teroristične samomorilne akcije in povračilne ukrepe omejenega dometa, tokrat prvič civilno prebivalstvo – na eni in drugi strani! – ni kolateralna škoda, ampak osrednja tarča.