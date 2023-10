Komentar / Gaza – zadnji odcep za pekel

(Fabrikacija antisemitizma)

© Franco Juri

»Neki Jud pride iz mogočne stavbe televizije in sreča sonarodnjaka, ta pa ga vpraša: ’Kaj si počel na TV?’ Mož mu odjeclja: ’K-k-konkuriral sem z-z-z-za s-s-s-spikerja.’ ’In ti je uspelo?’ nasmejano vpraša znanec. ’Nnnnnne, so s-s-sami a-a-anti-s-s-semiti.’«

—Judovska šala

»To so vojni zločini. Izvajajo usmerjene napade na civilno infrastrukturo, da bi moške, ženske in otroke odrezali od vode, elektrike in ogrevanja pred prihajajočo zimo. To je pravi teror.«

—Ursula von der Leyen pred dobrim letom o ruskih napadih na Ukrajino (Zrcalo tedna TVS, 15. 10. 2023)

»Obsodba izraelske vlade ni antisemitizem in podpora Palestincem ni podpora Hamasu.«

—Ameriška manekenka palestinskega rodu Gigi Hadid, ki so jo skupaj s sestro Bello v izraelskih vladnih sporočilih označili za sovražnico Izraela (N1, 16. 10. 2023)

Javnost je vznemirila izjava direktorja Frankfurtskega knjižnega sejma Juergena Boosa o »solidarnosti z Izraelom ter preložitev podelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli«.

—(STA, 17. 10. 2023)

»Varnost Izraela je nemški raison d’état (Staatsräson).«

—Olaf Scholz (Bundesregierung.de, 15. 10. 2023)

Torej, da ne bo spet nesporazuma. Med citati zgoraj je ena od duhovitih domislic iz zakladnice judovskih šal, ki so najbolj neprizanesljive prav na račun Judov. To kaže na tradicijo avtorefleksije v judovski kulturi, ki je sodobna izraelska politična stvarnost praktično že dolgo ne pozna več, ne prizna in ne dopusti. Ampak, O. K. Poboj, ki ga je uprizoril Hamas, je zavržno dejanje onkraj dileme in relativizacije. Vendar se tu težava ne konča, ampak šele začne. Noben, res prav noben moralni ali mednarodnopravni argument ne vzdrži, ko se država počez znaša nad prebivalstvom zaradi terorizma neke fatalistične skupine znotraj enklave. Tudi povračilni ukrepi v neselektivni obliki so terorizem. Državni terorizem. In jemanje talcev je vsekakor zavržno. A tudi Izrael nenehno jemlje talce; jih kaznuje. Kaj pa je drugega napoved izraelskega ministra za energetiko Izraela Kaca v uradni izjavi za javnost o onemogočanju dostave humanitarne pomoči, vode, elektrike, hrane? In za zdaj ta ministrova zločinska napoved drži.