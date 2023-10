Komentar / Razorožimo jih!

(Veterani splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite)

© Franco Juri

Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.

— Janšev krik tesnobe v letu 2023

Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita je osnovna potreba delovnega človeka in občana, ki se v celoti samoupravno zadovolji šele takrat, ko obrambno samozaščitna funkcija obstaja v družbi samo še znotraj vsakdanjih samoupravnih aktivnosti ... V Sloveniji si v skladu s stališči Zveze komunistov o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki jih vsebujeta resoluciji XI. kongresa ZKJ in VIII. kongresa ZKS, vsi družbenopolitični dejavniki ter strokovni organi na tem področju prizadevajo za poglabljanje procesov podružbljanja politike splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.

— Janez Janša je že leta 1982 v diplomi na Katedri za splošno ljudsko obrambo takratne FSPN (sedaj FDV) razvijal tezo o oboroženem ljudstvu kot temeljni potrebi samoupravnih državljanov, ki jih je njegova prva stranka zadovoljivo reševala.

Golob je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva, ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje na policiji.

— Tatjana Bobnar o razlogih za razhod s premierom Robertom Golobom

Edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo, in to je, da očisti policijo janšistov.

— Robert Golob je v celoti potrdil pričevanje odstavljene ministrice Tatjane Bobnar o protizakonitih zahtevah

Najslabše so tiste dileme in alternative, v katerih so vse (realne) možnosti slabše. Predstavljajte si Američane. Kljub temu da niso pozabili, kaj je predstavljal in kako je deloval prostak Trump, bodo demokrati ponovno nominirali Bidna. Nič namreč ne kaže, da se bodo opogumili in rekli – čeprav se tega vsi zavedajo –, da je Biden obupen. A če bodo ob verjetni kandidaturi volivci upoštevali njegovo res bizarno delovanje, bodo Američani vseeno ponovno dobili Trumpa. O. K. Slovenija ni Amerika. K sreči ali na žalost, kakor vam je ljubše. Dilema je zelo podobna. Če se bo kritična javnost spomnila, kako je v vseh treh, zlasti pa zadnjem mandatu deloval Janša, bodo neizogibno morali voliti Antijanšo. Kdorkoli že to bo. A če bodo vztrajali pri Golobu, za katerega se po malem že vsi zavedajo, da je popoln blefer, da je zavozil vse, kar se je zavoziti dalo, bodo trasirali pot Janši ... Dilema je res obupna. Tudi nisem prepričan, da je ponovno iskanje novega obraza dobra ideja, ki bi lahko še enkrat delovala. Vztrajanje pri Golobu in celotni sedanji koaliciji pa je še slabša. Si predstavljate ponovljeno sedanjo zgodbo, kjer bi cirkuško manežo z brezzobimi zvermi še naprej vodil Golob, Tanja Fajon pa bi ostala zunanja ministrica? Katastrofa navznoter in sramota navzven! Ampak, kot rečeno, vsaj za zdaj pozitivne alternative ni na vidiku.