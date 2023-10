»Ne zavedamo se še, kako nevarno orodje je to«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kako nevarno orodje je to. Če ga uporablja človek. Jaz to primerjam z orožjem. Če pištola leži v prazni sobi, ne bo naredila nobene škode. Podobno je z umetno inteligenco (AI). Nevarna postane, ko jo začne uporabljati človek. AI krade vsem umetnikom, ki imajo svoja avtorska dela na spletu, krade njihove stvari in iz tega sestavlja nove podobe. Kdo je potem avtor? Je to človek, ki da AI navodilo, kaj naj ustvari?"

(Vizualni umetnik Natan Esku o tem, kakšna bo vrednost ustvarjalnega dela v prihodnosti, kakšen je smisel ustvarjanja s pojavom umetne inteligence (AI); via Delova Sobotna priloga)