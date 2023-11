Komentar / Nebo nad Gazo

(in angeli pogube)

© Franco Juri

»Opazil sem, da niste omenili končanja okupacije.«

»Prosil sem vas, da postavite le še eno vprašanje, to bi jih bilo že več. Hvala za vaš čas. Srečno.«

— Nerezidenčni izraelski veleposlanik Ze’ev Boker, ki je za Slovenijo pristojen z Dunaja, je v pogovoru za MMC TVS že šesti dan po Hamasovem napadu dejansko razkril izraelski peklenski načrt (13. 10. 2023)

»V prejšnjem desetletju se je zgodilo. D o Sobotne priloge je prišla ekipa izraelskih diplomatov. Eden je prihajal z zunanjega ministrstva, dva sta prihajala z dunajskega veleposlaništva, ki ’pokriva’ tudi Slovenijo. Diplomat z Dunaja je po vljudni uverturi nastopil s konstatacijo, da je za Sobotno prilogo značilen antisemitizem. Da bi svojo osupljivo trditev podkrepil, je iz diplomatskega kovčka izvlekel zajeten dosje z odlomki besedil, ki so bila objavljena v Sobotni prilogi. ... V dosjeju, s katerim je opletal eden od izraelskih diplomatov, so bili zbrani odstavki o dogajanju v Gazi, objavljeni v Sobotni prilogi v drugem desetletju 21. stoletja. ...«

— Ali Žerdin v Sobotni prilogi Dela o visokem izraelskem obisku v uredništvu časopisne hiše (4. 11. 2023)

»Ali res obstaja zlo in ljudje, ki so zares zli?«

— Dobri angel Damiel (Bruno Ganz) subtilno recitira Handkejeve verze v filmski mojstrovini Wima Wendersa Nebo nad Berlinom (1987)

Tudi pri nas smo, kot v večjem delu Evrope, te dni doživeli redek in izjemen naravni pojav, ki je intenzivno obarval nebo. Nemirno Sonce je proizvedlo tako imenovani severni sij. Tudi nad Gazo je že ves mesec nebo obarvano krvavo. A to ni naravni pojav, ampak delo človeškega zla. Žal z blagoslovom sprevržene politične Evrope in večjega dela »svobodnega sveta«. O. K., izhodiščno je bilo že vse neštetokrat povedano. Hamasov pokol je zavržno dejanje in izraelska država ima pravico do obrambe, do zavarovanja svoje varnosti. A tudi še tako intenzivna »pravična vojna« ne pozna in ne prizna pravičnih zločinov. Zločin je zločin, četudi ga povzročiš v imenu pravice. In Izrael včeraj, danes in tudi jutri izvaja zločine, ki jim v tem času ni para. V Ukrajini je prav tako velika klavnica, a civilisti niso cilj, ampak žrtve v omejenem deležu med pobitimi in ranjenimi. V Gazi ob sistematičnih napadih civilisti niso postranska škoda, ampak evidentno osrednji cilj napadov. In za to zločinsko raboto dobiva Izrael vso moralno, politično in vojaško podporo vodilne države »demokratičnega sveta«, evropska politika pa si sramežljivo zakriva oči, ušesa in usta.