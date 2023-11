Komentar / Prekletstvo instantne stranke

Nobena nova stranka še ni zbudila toliko pričakovanj in upanja na spremembe in ni bila hkrati tako polna old boysov, ki se jim vsaka misel na spremembe gabi – z Golobom samim vred

Dobro leto po nastopu nove vlade se uresničujejo vse zle slutnje, ki smo jih imeli o Gibanju Svoboda. Kot vse instantne stranke pred njo se je tudi ta hitro izkazala za kadrovsko, vsebinsko in idejno votlo organizacijo. In kot taka je postala priročno vozilo za interese starih sistemskih igralcev – od old boysov iz gospodarstva, kulturne buržoazije, zdravstvenih mešetarjev do jastrebov iz varnostnih in obrambnih resorjev. Ambiciozne reformne agende, s katerimi se je stranka kitila ob prihodu na oblast, se z vsakim dnem vsem na očeh umikajo starim politikam sil kontinuitete. Trki različnih interesov in razočaranja pa kakopak načenjajo tudi odnose znotraj stranke, zaradi česar te dni spremljamo medijske telenovele razžaljenih članov Svobode.