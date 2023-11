»Nisem prepričan, da živimo v kapitalizmu, o katerem smo sanjali«

IZJAVA DNEVA

"Nisem prepričan, da živimo v kapitalizmu, o katerem smo sanjali. Kapitalizem v Bolgariji − prepričan sem, da je podobno še v marsikateri državi − je absolutno preveč divji. Zamenjali smo samo eno religijo za drugo. Do leta 1989 je bilo edino pomembno, da smo živeli v svetli prihodnosti komunizma. Po letu 1989 pa je prišla nova religija, začeli smo verjeti v nevidno roko trga, ki bo vse uredila. Dobro, ta nevidna roka morda dobro vpliva na gospodarstvo, težava pa je, ker so skušali ta koncept vgraditi tudi v kulturo, izobraževanje in znanost. Rezultati so zares grozni."

(Bolgarski režiser Stefan Komandarev o tem, da ko je Bolgarija leta 2007 postala članica Evropske unije, so bili res srečni; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)