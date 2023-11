Razstava priznanega škotskega fotografa Davida Yarrowa

Yarrow je znan po svojih izjemnih fotografijah divjih živali in narave ter portretih znanih osebnosti (Cindy Crawford, Cara Delevingne, Ciara, John McEnroe in Russell Wilson ter Alessandra Ambrosio)

Cara Cigar

© David Yarrow

V ljubljanski Galeriji Bažato bodo, 16. novembra ob 19. uri odprli razstavo priznanega škotskega fotografa Davida Yarrowa z naslovom Storytelling, ki je znan po svojih izjemnih fotografijah divjih živali in narave ter portretih znanih osebnosti (Cindy Crawford, Cara Delevingne, Ciara, John McEnroe in Russell Wilson ter Alessandra Ambrosio). Njegove črno-bele fotografije so neposredne, dramatične in izjemno čustvene, kar je pridobljeno s kombinacijo močnih kontrastov, bogatih tekstur in natančnega detajla.

Razstava nas popelje v raznolike svetove – v zakotne krčme v Montani, v svet glamurja in hollywoodskih zvezd, na afriške planjave in polarne »robove« sveta, v katerih subtilno razkriva mnoge pomene sodobnega antropocena. Zgodbe ujete v fotografski objektiv Davida Yarrowa, spodbujajo k razmišljanju o sožitju narave in človeka, njegove režirane in včasih bizarne podobe opozarjajo na krhkost našega planeta.

Vsi "akterji, subjekti" na fotografijah Davida Yarrowa zrejo v gledalca. Avtor trdi, da fotografija vzpodbudi pristno čustvo le s pogledom "iz oči v oči", ko se ujameta pogled portretiranke, portretiranca na fotografiji s pogledom gledalke, gledalca. Edina prava pozicija kamere je "iz oči v oči s subjektom", trdi David Yarrow.

David Yarrow je v študentskih letih občasno prijel za, takrat še analogni fotoaparat, in dokumentiral nogometne tekme za škotski lokalni časopis. Leta 1986 se je po naključju znašel na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki, kjer je slavila je argentinska ekipa. Yarrow je s fotoaparatom ujel ikonični prizor, ko Diego Maradona zmagoslavno dvigne pokal in pogleda naravnost v objektiv. Posnetek so objavili v vseh svetovnih časopisih, njegova pot do profesionalnega fotografa pa je bila še dolga.

Po končanem študiju na edinburški univerzi se je podal v finančne vode, postal je bankir in upravljalec naložb. Gospodarska kriza, ki je leta 2008 zamajala cel svet, je prelomno vplivala tudi na njegovo kariero; finančna negotovost je preusmerila njegovo poklicno pot, v težkih življenjskih trenutkih se je znova prebudila njegova strast do umetnosti. Svoje fotografske podvige je začel skrbno načrtovati, inscenirani fotografski prizor so postajajli imperativ njegovega ustvarjanja. "Ne fotografiram, ustvarjam fotografije", v svojih intervjujih večkrat poudari Yarrow.

Yarrow je verjetno najbolj znan po svojih fotografijah divjih živali – od blizu je fotografiral slone, leve, tigre in volkove. Vedno znova se podaja v neznano, v odročne kraje, kjer želi biti edini fotograf na prizorišču; tako so nastali osupljivi posnetki kraljevih pingvinov na slikoviti antartktični obali Južne Georgie in pa čudovite podobe veličastnih slonov v kenijskem nacionalnem parku Amboseli.

Od nekdaj ga je privlačil svet filmske industrije, njegovi vzorniki so veliki cineasti in odlični filmski pripovedovalci zgodb, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Joel in Ethan Coen ter Ridley Scott. Filmsko kadriranje je prenesel v svoje črno-bele fotografije, "zamrznjeni" filmski prizori, ki so dinamični, živi, neposredno nagovarjajo gledalca, vzbujajo občutke vznemirjenja, nelagodja, držijo opazovalčevo pozornost, v eni podobi se odvije film.