Komentar / Bingodemokracija

(Dokončna rešitev slovenskega vprašanja)

© Franco Juri

»Predstavniki Katedrale Svobode Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik so na današnji novinarski konferenci predstavili svoj predlog krizne in reformne vlade, ki bi imela devet članov. Kandidati za predsednika vlade pa so po njihovem izboru štirje: Janez Janša, Milan Kučan, Anže Logar in Borut Pahor. Po predlogu Katedrale Svobode bi tako Janša, Kučan, Logar in Pahor tvorili mandatarsko skupino, ki bi s soglasjem določila, kdo izmed članov bi bil predsednik vlade. Če soglasja ne bi mogli doseči, bi o tem, kdo bo prevzel najvišjo politično funkcijo v državi, odločal žreb. Preostali trije bi bili podpredsedniki vlade in bi vodili tudi vsak po en resor.«

— Kardinali katedrale svobode so urbi et orbi predložili načrt dokončne rešitve slovenskega vprašanja (STA, 13. 11. 2023)

»Predlog smo oblikovali, saj se je naša država od njenega nastanka znašla na dnu, ki je navidez brezizhodno, stanje bi lahko opredelili tudi kot ’mafijsko demokracijo’.«

— Peter Jambrek prisega na Kneippovo zdravilno načelo, da se mafijska demokracija prežene z mafijsko strukturo (STA, 13. 11. 2023)

»Slovenija je bila v času, ko sta politična pola sodelovala, zelo uspešna država.«

— Dimitrij Rupel govori o zanimivi legendi, ki pa je žal nihče ne pozna iz prve roke (STA, 13. 11. 2023)

»Ta predlog ima morda nekatere šanse v javnosti, da bi javnost morda to požegnala, a da pa v parlamentu bi šla ta zgodba težko skoz.«

— Dimitrij Rupel vidi ključno oviro za dokončno rešitev slovenskega vprašanja v demokratičnem redu in njegovih procedurah (POP TV, 13. 11. 2023)

Sem imel že nekaj časa idejo, da bi napisal kakšno kozerijo o srečelovu, ki bi lahko zamenjal volilni ritual. Da bi premierov in vlad ne prinesla (po)volilna aritmetika na temelju distribucije volilnih glasov, ampak žrebanje. Pač, nekakšna bingodemokracija! Pa so me z idejo prehiteli razposajeni šaljivci iz t. i. Katedrale svobode.