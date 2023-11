CoFestival / Dva kuratorska sklopa

Od 23. do 30. novembra v Ljubljani

Christos Papadopoulos: Larsen C

© CoFestival

Od 23. do 30. novembra bo v Ljubljani potekal CoFestival, mednarodni festival sodobnega plesa, ki je nastal v koprodukciji Kina Šiška in NDA Slovenija. Festival, ki se letos osredotoča na dva kuratorska interesa, bodo odprli 23. novembra ob 19.30 v Kinu Šiška z razstavo fotografij Urške Boljkovac, ob 20.00 pa bo sledila plesna predstava grškega koreografa Christosa Papadopoulosa Larsen C, ki predstavlja vrhunec njegovega dosedanjega koreografskega razmerja med dinamičnimi naravnimi strukturami in družbenimi kompozicijami.

Prvi sklop predstavlja izbor umetnikov in umetnic, ki so v zadnjem obdobju v kulturnih kontekstih nekdanje jugoslovanske federacije in Avstrije ustvarili izvrstna, sveža, sodobna, a hkrati zelo raznolika koreografska dela (Viktorija Ilioska, Marko Mižimakov, Kolektiv NDA Hrvaška, Dejan Srhoj, Tatiana Kocmur, Hungry Sharks). Njihova dela se osredotočajo na konstrukcije potencialnega telesa in urejanje zgodovinskega plesnega korpusa, arhitekturni brutalizem, distribucijo koreografije med različne sodobne medije ter na družbeno in medzvrstno, serijsko kompozicijo koreografije in plesa.

Hungry Sharks: Béton Brut

© CoFestival

Drugi kuratorski sklop se osredotoča na (odprto) mejo med plesnim ali kinetičnim dejanjem in njegovo zaznavo, ki jo kuratorska ekipa CoFestivala razume kot materialni pogoj človeške empatije, od katere je nenazadnje odvisna naša prihodnost. Odprte meje teles, geopolitičnih področij ter različnih materialnosti – človeške in ekosistemske – razumemo kot političen pogoj sodobnega sobivanja. 'Kurja polt' je oznaka za sinestetično ali kinestetično izkušnjo, v kateri se čutne ali jezikovne informacije pretvarjajo v neposredni materialni, telesni učinek. "Predstave Christosa Papadopoulosa, Thiago Granato in Sylvaina Huca, Ioanne Paraskevopoulou in Isabelle Schad s svojimi pretanjenimi montažami telesnih ali materialnih gradiv in stika med tem, kar je z njimi mogoče narediti, da bi odprli pore naših gledalskih kož za telesno mišljenje, v svojih umetniških delih z znanstveno natančnostjo urejajo pogoje naše čutne in miselne čuječnosti.," je zapisala kuratorska ekipa festivala.

V diskurzivnem programu bodo predstavili novo številko revije Maska o somatiki, kjer spregovorijo umetniki, ki se s temi sistemi ukvarjajo na različne načine, publikacijo Systering: Critical Practice (Made in Yugoslavia) #4, ki obravnava specifično feministično držo s prizadevanji, da izsledke sodobnih teoretizacij feminizma, spolov, politične teorije in medčloveških odnosov prenese v kontekst sodobnih scenskih umetnosti in življenja samega, ustvarile pa so jo udeleženke programa Critical Practice, organizirali pa bodo tudi seminar o arhiviranju sodobnega plesa, na katerem se bomo izobraževali o različnih pristopih k plesni arhivistiki.