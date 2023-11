Komentar / Podobe nestrpnosti

(svastika = puhla glava)

© Franco Juri

»To je nezaslišano, skrb zbujajoče in pretresljivo. Nikoli si nisem mislila, da bi lahko v tako lepi in gostoljubni državi, kot je Slovenija, doživeli tak izraz sovraštva …«

— Jamie Harpootlian, veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji, o mazaški akciji na vratih Judovskega kulturnega centra (TVS, 16. 11. 2023)

Nestrpnost ima nešteto podob. Vsaka je zavržna in vsaka je grozljiva. Nihče, nobena dežela, noben narod, nobena socialna skupnost, ni odporen proti nestrpnosti. In ob vzniku še tako grozljivih podob se vedno pojavljajo moralistična vprašanja, kako je to mogoče. No, vprašanje bi morda bilo treba obrniti, v smislu: ali obstajajo kakšni dobri ali vsaj zadostni razlogi, da se to ne bi dogajalo. Poglejmo dve nedavni razvpiti podobi.