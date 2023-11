Kockasta jabolka

Kalupi za sadje in zelenjavo

Pred dvema desetletjema so na Japonskem vzgojili kvadratne lubenice, ki so zrasle v posebnih steklenih kalupih, in jih prodajali za drag denar. Danes lahko podobne steznike tako za lubenice kot za kockasta jabolka, hruške, limone, pomaranče in podobno sadje nabavi vsak, saj so na spletu naprodaj kompleti petih kalupov iz prosojne plastike, ki prihajajo iz Kitajske, kjer jih izdeluje podjetje z zgovornim imenom Fruit mold, torej kalup za sadje. Na rastoče sadeže jih je treba nadeti, ko so še majhni, nato pa jih, ko dosežejo končno velikost, sneti. Ponujajo tudi kalupe, s pomočjo katerih lahko hruške vzgojite v obliki Bude ali spečega dojenčka, in takšne za kumare, ki bodo narezane na koščke oblikovane kot zvezde ali srca. Še bolj kot kockasto ali kako drugače oblikovano sadje so verjetno impresivne buče v obliki človeške lobanje ali glave Frankensteinove pošasti, saj obstajajo tudi kalupi zanje. Z bučami in jabolki se boste lahko igrali šele naslednje leto, če imate rastlinjak, pa se lahko v njem nemudoma lotite vzgoje paradižnikov s kalupi, ki rastoče sadeže vzgojijo v obliki srca. Valentinovo bo zdaj zdaj.