Komentar / Novi pismonoša

(Kaj je pravzaprav šlo narobe?)

© Franco Juri

»Tukaj počiva nekdo, ki ga ni več.«

— Epitaf iz kultnega stripa Alan Ford

Nikakor ni bilo enostavno prevzeti vodenja države po Janševem razdejanju. Še zlasti, če zmagovalci niso želeli s sanacijo izpeljati še večjega. Tega so se zavedali skoraj vsi – razen samega Goloba. No, sam nisem bil med tistimi, ki bi verjeli, da lahko Golobu zares uspe, torej da vzpostavi dolgoročno stabilno in po demokratičnih standardih sprejemljivo vladavino. Sem pa verjel, da bo tokrat do točke, v kakršni je ta čas še vodilna stranka, preteklo precej več časa kot je na primer pri Cerarju. Najprej zaradi silnega povolilnega šoka Janše, ki je bil za zmago na volitvah in ohranjanje oblasti pripravljen zastaviti prav vse. Ne samo da je skrajno spolariziral in zanetil sovraštvo doma, ampak je tudi razprodajal ugled države v Evropi in svetu. Slovenija je bila dolga poosamosvojitvena leta, kot so ji pokroviteljsko delili komplimente, najboljša učenka, v zadnjem Janševem mandatu pa je prešla v klub evropskih spak (na čelu z Madžarsko in Poljsko), ki imajo probleme z Evropo in s katerimi ima še zlasti probleme Evropa. No, dejansko pa Evropa že dolgo ni več merilo. Celo za tiste, ki smo verjeli v njeno posvečeno mesto in misijo. Po eni strani kljub vsem grožnjam ni pripravljena ali zmožna storiti ničesar, razen morda kakšnega odtegnjenega centa subvencij, proti najhujšim kršiteljicam človekovih pravic in pravnega reda. Po drugi strani se je zlomila in zatajila vsa svoja proklamirana načela v primeru Ukrajine in še bolj v primeru Gaze oziroma Palestine. Vsekakor je bilo pričakovati, da bo Slovenija dalj časa nekako znosno krmarila tudi zato, ker je bil pouk, kaj pomeni (Janševa) avtoritarna in samodržna vladavina, tokrat bolj intenziven in boleč kot dvakrat prej. A vnovič se je potrdilo, da imajo volivci slab spomin za politične izkušnje.