Hemon kot glasbenik

Pisatelj Aleksandar Hemon (Cielo Hemon) bo nocoj kot elektronski glasbenik nastopil v središču Ljubljane

Cielo Hemon, ki bo nocoj ob 20. uri nastopil v ljubljanskem Pritličju, je glasbeni alter ego bosansko-ameriškega pisatelja Aleksandra Hemona. "Sem Aleksandar Hemon, a tudi Cielo. Cielo, ki se izgovarja kot italijanska beseda, v bosanščini pomeni Plešasti (Ćelo), kar je bil v mladosti moj vzdevek, običajen med kriminalci, ki so jim v zaporu obrili glavo. V italijanščini in španščini pomeni tudi 'nebo'."

IpU93bWjDhc

Aleksandar Hemon je bosansko-ameriški avtor, esejist, kritik, pisatelj in scenarist, ki v Sloveniji gostuje na povabilo založbe Goga, ki je nedavno izdala Tole ni zate, njegov tretji roman preveden v slovenščino. Doštudiral je v Sarjevu, magistriral pa v ZDA na Northwestern University. Od leta 1992 živi v ZDA, najbolj znan pa je po romanih Nowhere Man (2002) in The Lazarus Project (2008) ter po pisanju scenarijev kot soscenarist filma The Matrix Resurrections (2021).

Cielo Hemon / Aleksandar Hemon

Poleg literarnih večerov, ki jih bo imel v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu, bo Aleksandar nastopil tudi v svoji elektronski različici, in sicer v ponedeljek 4. decembra ob 20. uri v Pritličju. Hemon je tudi glasbenik, pod projekt Electronica se podpisuje s “Cielo Hemon.«

x3rKOwB_1es

Hemonovi glasbi lahko prisluhnete na platformi SoundCloud, in sicer na tem spletnem naslovu.

C9z_djjGdHI

6ElDCT_JkQo