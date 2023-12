Komentar / Razposajeni december

(Praznična smreka Tina in dobri Snežiček)

© Franco Juri

»Priznanje Palestine trenutno ne bi zagotovilo varnosti, najprej moramo doseči stalno premirje.«

— Tanja Fajon na odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN postavlja priznanje v čas, ki morda nikoli ne bo prišel

»Če so bili v prejšnji vladi, ne pomeni, da so bili slabi ljudje.«

— Matjaž Han nakaže perspektivo rdeče-črne koalicije, ki bi bila pisana na kožo Hanu kot ministru za energetiko in čistilstvo ter še bolj Snežiču kot ministru za finance (TVS, 4. 12. 2023)

Če nekako rekapituliramo akcijski projekt levosredinske koalicije, osredinjene okrog Golobove Svobode, s katerim se je naskakovala in uspešno spodnesla vladavina JJ, bi lahko program strnili v štiri točke. Najprej saniranje dediščine klientelistične, mafijsko strukturirane in prepredene avtoritarnopopulistične vladavine Janševega režima. Nato povrnitev mednarodnega statusa in podobe Slovenije v mednarodnih odnosih. Še posebej pa zdravstveno reformo, z motivom ohranjanja in krepitve koncepta javnega zdravstva. In ne nazadnje, razrešitev zapletenega kadrovskega in upravljavskega gordijskega vozla javne RTV.