Iščejo se mladi glasbeni profesionalci

Regionalna glasbena scena že drugo leto zapored išče deset najbolj pronicljivih mladih glasbenih profesionalcev. Prijave in nominacije so odprte do ponedeljka.

S pobudo New Faces 2024 regionalna glasbena scena že drugo leto zapored išče deset najbolj pronicljivih mladih glasbenih profesionalcev. Prijave in nominacije so odprte do 11. decembra.

Regionalni festivali in konference – MENT Ljubljana (Slovenija), Kontakt (Srbija), SHIP (Hrvaška) in PIN Music Conference (Severna Makedonija) – že drugo leto zapored združujejo moči in izbirajo deset nadarjenih mladih profesionalcev iz regije nekdanje Jugoslavije. Tudi letos razpis ponuja priložnost mladim, ki so stari do vključno 30 let in so aktivno vključeni v lokalno ali regionalno glasbeno sceno, da nadgradijo svoja znanja in poznanstva ter pridobijo dragocene izkušnje na področju glasbenih festivalov in konferenc.

»Zavedati se moramo, kako pomemben del glasbene industrije so predani strokovnjaki, ki delajo v zaodrju. To so organizatorji dogodkov, založniki, novinarji, managerji in številni drugi nepogrešljivi sodelavci. Kot ustvarjalci festivalov in konferenc lahko s tovrstnimi pobudami mladim glasbenim profesionalcem omogočimo izpopolnjevanje svojih veščin. To ne dviguje le pomena našega poslanstva, ampak prispeva k širšemu razvoju in podpori scene,« so si bili enotni predstavniki regionalnih festivalov in konferenc.

Koga iščejo?

Iščejo se glasbeni profesionalci, ki se že ukvarjajo z različnimi vidiki glasbene industrije: od organizatorjev dogodkov, booking agentov in managerjev do založnikov, glasbenih novinarjev, producentov in drugih; so aktivni, inovativni in ustvarjalni na svojem področju in motivirani, da nadgradijo svoje znanje in spretnosti. Pobuda ni namenjena glasbenikom.

V začetni fazi, ki se zaključuje 11. decembra ob polnoči, pobudniki izbora New Faces 2024 zbirajo prijave in predloge širše javnosti. Posamezniki lahko prijavijo tako sebe kot tudi tretje osebe, tako da izpolnijo prijavnico na tej povezavi. Prijavitelji morajo biti v letu 2024 stari največ 30 let.

Kaj čaka izbrano deseterico?

Mednarodni predstavniki festivalov bodo po prejetih prijavah izbrali najboljših deset. Deseterica bo prejela zagotovljen PRO pass (vstop na vse koncerte v okviru festivala, vstop na konferenco in dostop do spletne baze delegatov) za najmanj štiri partnerske konference na Balkanu, pokrite stroške bivanja v tuji državi ter medijsko izpostavljenost.