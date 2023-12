Uvodnik / Se ta koalicija lahko reši?

Koaliciji treh strank, Gibanja Svoboda, Socialdemokratov in Levice, že tri mesece ne uspe ustaviti padanja podpore in razpadanja lastne avtoritete. V zadnjem mesecu so se politične razmere sicer umirile, vendar pa se ne koaliciji ne vladi ne uspe postaviti na noge. Vidi se, da sta sporočilo javnosti, medijev in tudi interesnih skupin razumeli, vidi se tudi, da zdaj razumeta, da sta v resnih škripcih. Njuni volivci se od njiju niso oddaljili, temveč so nanju jezni, še natančneje rečeno – so užaljeni. To je enačba s preveč neznankami tudi za najboljše politične svetovalce – pri čemer ta poklic v tej državi sploh ne obstaja, je pa veliko ljudi, ki to delo opravljajo oziroma se s tem znanjem bahajo.

Kaj torej lahko stori vlada oziroma koalicija, da bi se začelo vračati zaupanje vanjo – da si vsaj poskusi povrniti zaupanje, pri čemer res ni nobenega jamstva, da bo pri tem uspešna? V letu dni ji je uspelo užaliti oziroma razjeziti skoraj vse kategorije prebivalstva. Upokojenci so užaljeni že od pomladi, ko njihove pokojnine niso sledile rasti drugih prejemkov, sodniki že od lani … Kdo pri zdravi pameti grozi enkrat upokojencem, drugič prejemnikom socialnih pomoči, tretjič prejemnikom štipendij, četrtič pacientom, da jim bo zamrznil prejemke? Kako je mogoče, da uspe skoraj vsakemu ministru v tej vladi razjeziti najširši krog ljudi? In kako lahko to počne vlada, ki je opazovala svojo predhodnico – torej Janševo vlado –, ki je počela prav to? Kaj se je zgodilo ta mesec? Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prišla v javnost z dejansko dobrim predlogom sprememb na področju dostopa do zdravstvenih storitev in njihovega plačevanja. Gre za nabor sprememb, ki imajo lahko v kratkem času mnoštvo pozitivnih sprememb. A kako je mogoče, da je vanj vključila predlog o omejitvi višine nadomestil za čas bolniškega dopusta za vse kategorije prebivalstva? Vemo, kako. Ker gleda zgolj z vidika zdravstva. Zanima jo zgolj njen cilj. A mar tega člena zakona v vladi niso predebatirali? Mar res nihče ni prebral tega predloga zakona in opozoril, da ministrica morda sicer dobro misli, a da gre za mino, ki bo eksplodirala v obraz celotni vladi? In takšni primeri se kar ponavljajo. Iz meseca v mesec. Enkrat beleženje delovnega časa. Drugič zamrznitev štipendij. Tretjič zamrznitev socialnih prejemkov. Zakaj je bilo treba glede omrežnin elektrike sporočiti javnosti, da spreminjajo način obračunavanja omrežnine, če tega še dve leti ne nameravajo storiti – ampak bodo zgolj ljudi navajali na prihajajoče spremenjene razmere? Cela država nori, mediji in opozicija podpihujejo in tudi malo lažejo, cene pa se še dve leti ne bodo spremenile? Kdo to naredi pri zdravi pameti? Če bi človek verjel v teorije zarote, bi zapisal, da jim te poteze nekdo podtika. Da jim uradniki na ministrstvih načrtno podstavljajo mine. To seveda ni res.

Če želi ta vlada res kaj narediti in če želi ustaviti padanje podpore, bo morala z javnostjo začeti ravnati spoštljivo. Da se ne bi zapletali v primere sedanjih ministrov, bomo navedli kot primer morebitnega bodočega dobrega ravnanja kmetijstvo. Dejstvo je, da čaka slovensko kmetijstvo v naslednjih desetih letih težek obrat. V interesu države in vlade je, da se slovenski kmetje na ta čas, ki prihaja zaradi podnebnih sprememb, dobro pripravijo. Vlada bi torej morala poskrbeti za dobre programe, kako bodo v desetih letih varnejši in uspešnejši. Ker to tudi je naloga vlade, mar ne? A to lahko vlada naredi le na en način: da za ministra postavi človeka, ki to razume. Ki danes ve vse o tem. Ne pa prvega zvestega nevedneža. To se namreč nakazuje zdaj. Ime ministra, ki se danes vrti v javnosti, je žalitev za vsakega kmeta v tej državi. Če bi bil podpisani kmet, bi bil preprosto užaljen, če bi za prvega človeka ministrstva v tem odločilnem času postavili nekoga, ki je bil ljubiteljski kmet (eno leto), o evropski kmetijski politiki pa ne ve čisto nič. Evropska kmetijska politika je eno izmed najzahtevnejših področij v uniji – in tudi najobsežnejših.

Ta koalicija ima samo eno možnost, da se izvleče: da preneha z nepremišljenimi – v javnosti dojetimi kot arogantnimi – potezami in začne nemudoma postavljati na vsa mesta prepričljive in res kompetentne ljudi. Zdaj je vse ihtavo, politično nepremišljeno – niti morebitnih reakcij javnosti ne preigrajo. In glavni problem se začne kar v kabinetu in tudi krogu samega premiera Roberta Goloba: obkrožen je z ljudmi, ki o politiki ne vedo veliko. A enako velja za ministra za delo Luko Mesca. Če je že prevzel to ministrstvo, če ve, da sedemdeset odstotkov državljanov danes čuti odpor do vsake njegove poteze, mora pač to v svojih političnih enačbah začeti upoštevati. Vse ostalo je nepremišljeno in neumno ravnanje.

Če bi sešteli, koliko denarja je doslej privarčevala ta vlada s svojimi grožnjami danes eni, jutri drugi kategoriji prebivalstva, bi zelo verjetno ugotovili, da bi brez groženj, zgolj z ohranjanjem statusa quo, privarčevali več. Dober primer nepremišljenega ravnanja je RTV Slovenija: če bi avgusta zgolj z inflacijo uskladili prispevek, kar bi bilo takrat preprosto, sploh ker je imela zaradi novega vodstva RTV v javnosti visoko podporo in pozitivno podobo, ji danes ne bi bilo treba iskati proračunskih sredstev, s katerimi rešuje finančno stanje, v katero je javni zavod pripeljala Janševa ekipa. Vendar tega ni storila. In se je že čez tri mesece vse skupaj privalilo kot snežna kepa do vladnih soban.