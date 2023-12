Komentar / Mrtvec

(Ko so v izbiri med dvema vsi trije slabši)

© Franco Juri

Bolje je, da z mrtvecem nikoli ne potujemo.

— Citat Henrija Michauxa v prologu filma Mrtvec (Dead Man, 1995) Jima Jarmuscha

Večkrat ste izrazili tudi kritiko ministrski ekipi, recimo, da tudi ne odgovarja pravočasno na poslanska vprašanja. Kako dojemate odnos vlada-ministrstva-državni zbor?

Ravno to je tisto, ko poskušam biti čim bolj objektivna in nepristranska. Ministricam in ministrom, vladi, povem, da bi bilo treba izboljšati odnos do državnega zbora.

(…)

Morava se dotakniti še ravnanja predsednika vlade, o njem seveda zavzema stališče tako KPK, pa tudi kar dve komisiji v parlamentu. Prejšnji teden se ni udeležil seje Knovsa, na katero je bil vabljen in bi moral pričati, prišel pa bo, kot je napovedal, ravno na to sejo komisije, ki jo vodi vaš poslanec. Kako ocenjujete, gre tukaj za neke vrste dvojna merila predsednika vlade?

Glejte, špekuliranje o tem je neprimerno, menim, da je predsednik vlade podal zadostno pojasnilo, da nima več kaj povedati, popolnoma sprejemam to njegovo stališče.

— Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič uvaja različne kriterije za ministrsko ekipo in njenega prvega ministra (MMC TVS, 11. 12. 2023)

Izbira in dilema, ki nas čakata pred naslednjimi volitvami, sta res težki. A nikakor ne enkratni in posebni. Kakorkoli sta obseg vpliva in domet Združenih držav in Slovenije različna, je dilema sila podobna. Če bodo ameriški volivci in volivke obrnili nesposobnemu Bidnu palec navzdol, bodo dobili Trumpa, ki je prav tako nesposoben, a povrh še presežno nespodoben. Pač prostak na vrhu najvplivnejše države sveta. A če volijo taktično, ponovno dobijo po dveh nogah hodeč obup. Problem Amerike je, da nimajo zares tretje opcije. Kar sicer drži pogojno. Na prejšnjih in predprejšnjih volitvah je ob solidni podpori izgubil spopad za strankarsko nominacijo Sanders. No, pri nas te zagate ni. Ne samo zaradi volilnega sistema, ki navrže kopico strank, list in kandidatov, ampak zato, ker je evidentno na vidiku »poltretji kandidat«. Torej, če obrnemo hrbet Golobu, dobimo Janšo, če volimo taktično, nam ostane Golob v vsej svoji klavrnosti. In še huje, če ne prepoznamo potenciala ne v Golobu ne v Janši, dobimo Logarja. Kaj si Logar resnično misli, kaj načrtuje, niti ni pomembno. Pomembno je, kako se bo na to odzval Janša. Če se je Logar resnično iztrgal nadzoru, bo prestregel najbolj surove in neusmiljene Janševe napade in diskreditacije še pred pepelnico. Če pa je Logar del Janševega peklenskega načrta, kako nagovoriti politično najmanj artikuliran del volilnega telesa, se bo to hitro razkrilo. Za zdaj kaže, da je res tako. Se spomnite, da bi kdaj Janša tako tolerantno, zadržano, defenzivno gledal izdajalca, oporečnika, prebežnika na lastnem dvorišču? Ampak kakorkoli. V tej večni dilemi med dvema poloma in dvema imenoma (v kateri je JJ stalnica) so vsi trije slabši. Janša, Golob in Logar.