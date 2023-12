Komentar / Slovenci, k orožju!

Kaj točno se je zgodilo, da smo se prebivalci zaspane podalpske deželice v tako kratkem času začeli počutiti, kot da živimo v brazilski faveli?

»Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.« S temi besedami je pred dobrima dvema mesecema Janezu Janši uspelo nazadnje razdražiti javnost in spodbuditi ostre obsodbe političnih nasprotnikov. Zapis na tviterju naj bi po besedah predsednice Pirc Musar pomenil »dodatno varnostno tveganje in rušil temelje demokratične države«. »To je najmanj neodgovorno, neokusno, če ne zelo nevarno početje …« je dodala zunanja ministrica Fajon, v Levici pa so opozorili, da je »orožje ena najnevarnejših stvari, ki ne spadajo v roke civilistov«. Že pozabljena provokacija pa ima nekaj mesecev kasneje vendarle drugačen zven. Če kaj, ima Janša občutek za razpoloženje v družbi in izkazalo se je, da njegov tvit ni bil toliko poziv kot opis nečesa, kar se že dogaja. Slovenci se namreč oborožujejo. V zadnjem obdobju doživljamo izrazito varnostno paniko, z njo pa naraščanje povpraševanja po zaščitni opremi. Specializiranim trgovinam komaj uspe sproti polniti police s solzivcem in elektrošokerji, naraslo je tudi povpraševanje po strelnem orožju. Vsega tega zagotovo ni sprožil Janšev tvit.