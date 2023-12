Avtolom

Vandalizem za zabavo

Kaj podariti familiji, ki ima že vse? Nič ne poveže ljudi tako kot skupno sproščanje besa, frustracij in jeze, še posebej, če vključuje objestno uničevanje avtomobila, ki je last koga drugega. Avtomobilski odpad iz Maribora ponuja avtolom, »vandalizem brez posledic«, pri katerem se lahko štiri osebe nad odsluženim avtom znašajo eno šolsko uro. Pri tem je seveda obvezna zaščitna oprema: čelada, zaščitna očala in rokavice. Ponujajo dva tematsko obarvana načina razbijanja jeklenih konjičkov, ki se razlikujeta glede na uporabljeno orodje. Prvega, v katerem se vozila lotite s kladivi, sekirami in jeklenimi lomilkami, so poimenovali gradbišče. Pri drugem, z imenom mariborska vstaja, boste v roke dobili bejzbolske palice, granitne kocke, avtomobilske ključe in podobne pripomočke. Pri obeh so vključeni še spreji, da avto po želji popišete in porišete, lahko pa si omislite celo glasbeno spremljavo. Znašanje nad vozilom, ki je fizično kar naporno, je lahko krasen team building, pa tudi izvirno praznovanje rojstnega dneva, dekliščine ali fantovščine. Po končani seansi gre vse, kar ostane od avta, v reciklažo.