»Potrebujemo bolj ozaveščene, bolj sodelujoče prebivalce«

IZJAVA DNEVA

"Zakaj participacija? Zato, ker jo preprosto potrebujemo. Danes, ko si želimo živeti v bolj trajnostnem mestu, je sodelovanje prebivalcev pri oblikovanju mesta postalo nujno. Preprosto, mestne oblasti same ne vzdržijo izzivov, ki jih prinašajo upad socialne države, prekomerno izkoriščanje naravnih virov in porast podnebnih sprememb. Potrebujemo bolj ozaveščene, bolj sodelujoče prebivalce, da skupaj ustvarimo bolj prožno, bolj odporno mesto. Participatorni projekti, kjer prebivalci soustvarjajo trajnostne načine bivanja, so orodja za oblikovanje bolj prožnega mesta, in seveda so tudi orodja za vključevanje prebivalcev v upravljanje mesta."

(Umetnica Marjetica Potrč, ki je nedavno prejela medaljo za zasluge za delovanje na področju umetnosti, antropologije in ekologije, o tem, kje vidi glavni pomen participatorne umetnosti; via STA)