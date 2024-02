»Do sedaj me je samo en direktor vprašal, kaj bi igral«

IZJAVA DNEVA

"Nikoli si nisem izbiral vlog. Če ne drugega, lahko vsaj povem, kaj me motivira in kaj ne. Izbiram pa ne. Tudi nimam potrebe, ker se mi zdi, da so me še vsi ravnatelji Drame poznali in vedeli, katere vloge bi me znale zanimati. Do sedaj me je samo en direktor vprašal, kaj bi igral. Odgovoril sem mu, da nimam pojma. Kajti veliko ljubše mi je, če mi direktor da izziv, kot pa da si ga izberem sam. Trenutni direktorici Drame se je zdelo, da bi mi Skopuh predstavljal izziv. Imela je prav. To pa pomeni, da je o meni razmišljala. In to je največ, kar si igralec v ansamblu lahko želi. Torej, da nekdo razmišlja o tebi in išče izzive zate. Ob tem naj dodam, da mi zelo manjkajo kritike. Te so bile včasih zelo izčrpne in analitične. Predvsem pa se je kritika posvetila tudi igralcu in razčlenila njegovo delo ter razvoj."

(Igralec Bojan Emeršič v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, ali si kot prvak Drame lahko sam izbira vloge)