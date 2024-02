Komentar / Med gentrifikacijo in partifikacijo

Prijatelje (iz SDS) spoznaš v stiski

© Franco Juri

»Zdaj je pa že skrajni čas, da Brecelj prijavi vse njemu znane umazane posle na@policija_si ali pa za vedno obmolkne. To njegovo PR nabijanje vsake toliko časa je popolnoma neproduktivno. Naj prevzame vodilno mesto v OI in počisti s korupcijo.«

— Jelka Godec, poslanka SDS, je ogorčena nad Brecljevim nabijanjem sestrske stranke SD in mu zapoveduje trajni molk (omrežje X, 2. 2. 2024)

»… nakup ni tako slab s ceno 1500 evrov na kvadratni meter in z okvirno 850 evrov na kvadratni meter za obnovo.«

— Davčni strokovnjak in nekdanji direktor Fursa Ivan Simič je eden redkih, ki so branili projekt sodne palače na Litijski cesti kot racionalen (Tarča RTV SLO, 25. 1. 2024)

»Elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako.«

— Jože Anderlič jedro naroda postavlja v svojo palačo Schellenburg

Ampak prav res. Člani širšega vodstva SD so socialdemokrati prav toliko in prav na tak način, kot so ljubitelji retro filmskih burkežev bratov Marx marksisti. Od socialdemokratske identitete je stranki SD ostalo bore malo. Tam nekje od Pahorjevega prevzema (1997) se je odrekla vsemu, kar bi programsko, konceptualno in vsebinsko lahko šteli za socialdemokratsko misel in idejo. Na začetku je stranka še premogla nekaj intelektualcev, ki so bili sposobni misliti socialdemokracijo in so imeli tudi neko javno veljavo, zdaj ni od nje ostalo nič. Še tistih nekaj družboslovcev iz Pahorjeve dediščine, ki so oportuno ostali, dokler so imeli od stranke korist, je začelo bloditi po najobskurnejših desničarskih portalih in medijih ali so se celo priključili Logarjevi platformi natega.