Tudi slovenski glasbeniki za izključitev Izraela

Skupina glasbenih ustvarjalcev in kulturnikov RTV Slovenija poziva, naj Evropsko radiodifuzno zvezo pozove k izključitvi Izraela iz zveze in evrovizijskega tekmovanja

Izrael naj bi na Evroviziji letos zastopala dvajsetletna Eden Golan, ki obljublja, da bo »Evrovizijo 2025 pripeljala v Izrael«. Ampak ali bo na prireditvi sploh nastopila?

© Eurosong

Skupina nevladnih organizacij, z Gibanjem za pravice Palestincev na čelu, ter glasbenikov in kulturnikov je RTV Slovenija pozvala, naj znotraj Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki bdi nad organizacijo Evrovizije, sproži postopek za izključitev Izraela iz zveze in evrovizijskega tekmovanja. Med podpisniki sta tudi Zala Kralj in Gašper Šantl, dvojec, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopal leta 2019, in Tomaž Mihelič iz skupine Sestre, ki je državo zastopala leta 2002, pa Jernej Dirnbek - Dimek (Mi2), Tomislav Jovanović - Tokac (Dan D), Saša Vipotnik (AKA Neomi), Aleksandra Ilijevski (Pliš), Zlatko, Masayah, N’toko, Domen Valič, Svetlana Makarovič in Boris Cavazza, če jih naštejemo samo nekaj.