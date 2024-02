Uvodnik / Čigav je Logar?

Že pred volitvami leta 2022 so vse stranke, ki so kasneje prišle v državni zbor, napovedale, da z Janšo in SDS zaradi njenih skrajnih stališč in avtoritarnega vodje niso pripravljene sodelovati. Razen Nove Slovenije. A po volitvah 2022 je tudi Nova Slovenija sporočila, da ni več pripravljena sodelovati z Janšo kot predsednikom stranke. Janša je sicer skrajni politik, ni pa neumen. Da bi lahko še kdaj naredil koalicijo in dobil vlado, bi – kot priznava tudi sam – v proporcionalnem volilnem sistemu potreboval »tretjega« partnerja.

Doslej je teh tretjih partnerjev namreč ustvaril že veliko. Stal je na primer za združitvijo SLS in SKD leta 2000. Dobesedno stal, saj je bil v zaodrju kongresa, za zaveso. Do danes nimamo prepričljivega dokaza, da ni stal za ustanovitvijo Državljanske liste – vemo le, da brez Državljanske liste Gregorja Viranta leta 2011 ne bi sestavil vlade. Vemo tudi, da so bili argumenti Gregorja Viranta, s katerimi je zavrnil sodelovanje z Zoranom Jankovićem, neprepričljivi. Janković ni tako slab pogajalec, kot je bil takrat videti, Virantu pa je bil pripravljen dati tako rekoč vse. Vse to navajamo, da pokažemo, da je Janša sposoben ustvarjati navidezne konkurente, predvsem pa posegati v druge stranke. Ne gre pozabiti, da je pomagal tudi graditi stranko Konkretno Zdravka Počivalška, posodil mu je tudi svoje ljudi, že pred tem pa mu je pomagal tudi pri prevzemanju SMC. Stal je za umestitvijo Aleksandre Pivec na mesto predsednice DeSUS.

Je torej Janša sposoben priti do te ideje? Je. Je Anže Logar človek, ki mu je Janša celotno kariero popolnoma zaupal? Je. Je Logar zaupal njemu? Vedno.

Kdo je še človek, ki Janši ves čas brezpogojno stoji ob strani? Poslanka Eva Irgl. Če Janša z Logarjem ustvarja novo stranko in ta najprej potrebuje poslansko skupino, kateremu poslancu ali poslanki lahko zaupa? Zagotovo Evi Irgl. Značilnost obeh je, da sta njegova najbližja sopotnika že 20 let. Tudi Dejan Kaloh je poslanec, ki se mu ni izneveril. So ti trije sposobni odigrati to igro? So.

Slovenska javnost pozna Janšo zelo dobro. Kako se Janša odzove na upor ali izdajo? Ne more se obvladati. Celo obraz se mu spači od jeze. Kako se vede zdaj – že več kot eno leto? Razočarano, prav neverjetno nadzorovano. Njegove kritike so mehke, malodane očetovske. Logarju, Evi Irgl in Kalohu ta teden sploh ni bilo treba napovedati ustanovitve nove poslanske skupine – to je naredil kar namesto njih. Malce se je pošalil, primerjal Logarjevo platformo z Državljansko listo.

Je Janša zmožen takega samoobvladovanja, kadar mu kdo nasprotuje? Doslej tega ni zmogel – v nobeni situaciji.

Ali torej Anže Logar svojo Platformo sodelovanja dela sam in brez soglasja oziroma sodelovanja Janše? Poglejmo zadevo z druge strani. Je Anže Logar človek, ki bi se upal nastopiti zoper Janšo, je sploh kdaj nakazal vsaj malo kritičnosti? Je kadarkoli res kaj rekel zoper Janšo? Ni. Sta se z Janšo kadarkoli res razhajala? Če bi se, bi ga Janša postavil na mesto zunanjega ministra? Če bi se, bi ga Janša postavil na mesto predsednika sveta stranke? Če bi se, bi ga Janša postavil za kandidata stranke na predsedniških volitvah?

Je res mogoče, da je v Anžetu Logarju v času predsedniške kampanje in po porazu njegove stranke na parlamentarnih volitvah počasi začela tleti ideja, da bi naredil novo politično stranko ter bi se oddaljil od Janše in svoje stranke SDS? Seveda je mogoče. A velja se spomniti Anžeta Logarja pred to idejo – je kazal najmanjšo željo po tem? Je bil kakorkoli samostojen v svojih stališčih?

Pozoren je treba biti še na nekaj: kako načrtno poteka to razhajanje z Janšo. V zelo odmerjenih časovnih intervalih – kot bi obe strani pri tem sodelovali. Logar po predsedniških volitvah napove, da bo ustanovil Platformo sodelovanja. Novinarje in javnost ves čas zanima, ali gre za novo politično stranko. Šele čez čas sledi naslednji korak. Logar odstopi z mesta vodje ljubljanskega odbora stranke. Spet se ponovijo vprašanja, oba, Logar in Janša, mirno razlagata, da gre za normalne strankarske spremembe. Prva vez je pretrgana. Nato sledi domnevna zaostritev na svetu stranke in Logarjev odstop z mesta predsednika sveta stranke. Spet se ni oglasil nihče, ampak res nihče izmed strankinih prvokategornikov. Spet ni nihče rekel nič čez Logarja. Kot najbolj normalno, kot da gre za razpravo o kavi, so opisali dejstvo, da so Logarja vprašali, ali namerava na svoje. Druga vez je pretrgana.

Se znajo ti ljudje res tako nadzorovati? Branko Grims? In da Jelka Godec ne bi čisto nič rekla, vsaj pripomnila? Jelka Godec se odzove vedno in močno. In enako mirnost in obvladanost vidnih članov SDS opazujemo zdaj, ko so poslanke in poslanci stranke dobili v podpis izjavo, da bodo do konca mandata del SDS, pa je Eva Irgl, Dejan Kaloh in seveda Anže Logar niso podpisali. Spet so vsi mirni. Janša pa je prav v tej fazi nenadoma pripravljen nastopati in dajati intervjuje. Logarja ne napada zares, seveda pravi, da bo s tem škodil SDS, ampak – to govori mirno, kot bi natančno premislil, do kod sme.

Seveda obstaja tudi druga možnost. Da Janša noče spopada, ker ve, da lahko v tem spopadu izgubi predvsem sam. A pri tem se je treba še enkrat vprašati: Je Janša res zmožen tega samoobvladovanja? Bilo bi prvič doslej. In da bi bil tega zmožen eno leto?