Komentar / Odiseja SD 2024

(Bo volilni kongres stranke 12 dni prepozno?)

»SD ne more veliko storiti, da bi prepričala javnost, da nima prstov v marmeladi. Proti mašini naveze LDS-ovcev, zaresovcev, pozitivcev, SMC-jevcev, šarcistov, bratuškovcev in svobodistov se je najbolje sprijazniti z vlogo rezervnega kolesa. Sicer se bo čistka nadaljevala ad personam.«

— Igor Lukšič, nekdanji predsednik stranke, vidi aktualne težave v široki liberalni zaroti proti SD (Delo, 5. 2. 2024)

À propos organi. Odhajajoča pravosodna ministrica se je odzvala po družbenih omrežjih, meneč, da je nenavadno, da ni bila povabljena na sejo predsedstva, kjer je članica, in konference, kjer je tudi članica. To pomeni, da je praktično že izključena iz stranke?

Bila je danes na mizi tudi pobuda s strani člana, da se jo izključi iz stranke. Se pravi, je v postopku izključitve?

Danes je bil predlog dan na mizo in v nadzorni odbor.

Kakšen pa je status nekdanjega glavnega tajnika Klemna Žiberta?

Generalni nekdanji tajnik je podal nepreklicni odstop, s tem je tudi izgubil pooblastila. Jaz sem se mu zahvalila za to potezo, ki je razbremenila pritiskov stranke, in z današnjim dnem ima stranka vršilca dolžnosti.

In ni v postopkih izključitve?

Ne. Nikakor ne. Pravzaprav je bilo slišati tudi veliko zahval samemu generalnemu tajniku za opravljeno delo.

— Tanja Fajon v pogovoru z Igorjem Bergantom (Odmevi TVS, 12. 2. 2024)

Za stranko SD se zdi, da je še najustreznejša stara krilatica, da je stanje katastrofalno, toda še ne resno. Pač, delovanje stranke poskušajo spreminjati tako, da se nič ne bi spremenilo. Niso si namreč postavili ključnega vprašanja, kaj se je stranki zares zgodilo. Pri tem bi se morali učiti pri stari LDS, ki je po izgubljenih volitvah 2004 menila, da je prišlo zgolj do nesporazuma z volilnim telesom, ne pa za globoke notranje razloge, ki so pripeljali do razpada stranke, za katero sem še malo pred tem napisal, da je obsojena na oblast. Kje je aktualni problem SD? Verjamejo, da sta korupcijska afera Litijska in žlehtnoba pravosodne ministrice razloga za hipno zrušitev stranke. No, Litijska vsekakor je povod, nikakor pa ni vzrok. Je zgolj simptom, ki je spregovoril; pravzaprav zakričal: »Dovolj je, tako ne gre več naprej!«. A kako se spopasti s simptomi? Klinična psihologija zna povedati, da je simptomatsko zdravljenje sicer na videz učinkovito, a na dolgi rok neuspešno. Pač, grizeš nohte in ti simptom »zradirajo«, pa se pojavi na primer tik ramena, pa se tudi tega rešiš, a začneš trzati z očesom ... Skratka, simptom se zgolj seli, dokler se ne lotimo in odpravimo jedrnega problema.