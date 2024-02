Prvič v Sloveniji / 100 najboljših plakatov

Eno od najstarejših tekmovanj v grafičnem oblikovanju plakata v Evropi poteka že vse od leta 1966

Razstava v TAM-TAMovi Plakatni galeriji Figovec

© Tadej Kreft

V Ljubljani je v TAM-TAMovih Plakatnih galerijah Figovec in BTC prvič v Sloveniji na ogled razstava 100 najboljših plakatov, ki prinaša presežke oblikovanja iz Nemčije, Avstrije in Švice. Gre za razstavo natečaja 100 Beste Plakate, enega najstarejših tekmovanj v grafičnem oblikovanju plakata v Evropi, ki v različnih oblikah poteka že vse od leta 1966. Razstava v Ljubljani prikazuje zmagovalna dela iz leta 2022, na ogled pa bo do 22. marca.

"Namen razstave, ki jo organizira TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z združenjem 100 Beste Plakate e. V., je predstaviti nemške, avstrijske in švicarske oblikovalce ter njihov pogled na sporočilnost plakata. S tem pa obenem seznaniti domače kreativce s slogi oblikovanja in razvojem oblikovalskih trendov iz nam bližnjih držav," so zapisali TAM-TAM Inštitutu.

Razstava v TAM-TAMovi Plakatni galeriji BTC

© Tadej Kreft

Natečaj 100 Beste Plakate je eno najstarejših evropskih oblikovalskih tekmovanj, ki obravnava plakat. V različnih oblikah poteka že od leta 1966, ko so bile podeljene prve nagrade za najboljše oblikovanje, plakati pa razstavljeni v Vzhodni Nemčiji. Prireja ga združenje 100 Beste Plakate e. V. s ciljem predstaviti in promovirati posebne dosežke v grafičnem oblikovanju plakata v nemško govorečih državah. Rezultat natečaja je potujoča razstava, ki vsako leto gostuje po svetu, zdaj pa je prvič na ogled tudi v Sloveniji.