Adam in tuba / Prva knjiga iz Slovenije, ki se je uvrstila na ameriški seznam najboljših del za otroke

Poklon slovenski slikanici

Po nedavni poglobljeni in odmevni predstavitvi slovenske ilustratorke Alenke Sottler v pomembni ameriški reviji za sodobno ilustracijo 3x3 Magazine so slovenska ilustracija in z njo tudi slovenska otroška literatura in založništvo tovrstnih knjig doživeli še eno ameriško priznanje.

Adam in tuba, pravljica avtorja knjig za otroke in mladino Žige X. Gombača o cirkuški družini Prevalski, katere najmlajši član, deček Adam, ne želi postati cirkuški umetnik, ima pa druge sposobnosti, ki družino lahko še bolj povežejo, tudi v umetniškem izražanju, se je kot prva otroška knjiga iz Slovenije uvrstila na častni seznam USBBY. Kar nekaj avtorjev iz Slovenije je uvrščenih na mednarodni častni seznam IBBY, ki združuje izjemne avtorje otroške in mladinske literature z vsega sveta, tokrat pa je njihovo delo prvič opazila ameriška sekcija te pobude, USSBY. K temu so gotovo pomembno prispevale vrhunske ilustracije; te je za knjigo, ki je leta 2022 izšla pri Založbi Miš (v ZDA je na voljo angleški prevod švicarske založbe NorthSouth Books), prispevala Maja Kastelic, med drugim avtorica mednarodno odlično sprejete neme knjige Deček in hiša (2015).

Domači ustvarjalci knjig za otroke in mladino bodo precejšnje mednarodne pozornosti sicer deležni aprila, ko bo Slovenija častna gostja Bolonjskega knjižnega sejma, ki se osredotoča prav na tovrstno literaturo.