Zelo politična in obenem niti malo politična gesta

IZJAVA DNEVA

"Zadnjič so me na literarnem večeru vprašali, kakšno mnenje imam o tem, da me prevajajo v španščino. Odgovoril sem, da je pisanje v katalonskem jeziku zame zelo politična in obenem niti malo politična gesta. Nikoli ne bi hotel izstopiti iz jezika, v katerem sem bil rojen in odraščal. To, kar sem, sem tudi po zaslugi jezika, s katerim sem se naučil ubesediti svet. Vsak jezik ima svojstven način razumevanja sveta, skupnosti in ljubezni. Politična gesta pa je to zato, ker se zavestno odločam ostati, zavestno odločam ustvarjati v jeziku, ki je manjšinski in marginaliziran."

(Pol Guasch, katalonski pisatelj in gost festivala Fabula, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, ali si lahko predstavlja, da bi kdaj ustvarjali v španščini)