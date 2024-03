»Kraje otrok so na vojnih območjih vsakodneven pojav«

IZJAVA DNEVA

"Žal so to zgodbe, ki se še vedno dogajajo. Živimo v nemirnem svetu, kjer so kraje otrok na vojnih območjih, pa naj bo to Ukrajina ali Gaza, marsikje v Afriki, vsakodneven pojav. V Gazi je bilo samo v 100 dnevih vojne ubitih 15 tisoč palestinskih otrok, v Hamasovem napadu na Izrael so bili prav tako ubiti otroci in tudi ukradeni, še vedno so talci. Zgodba Srebrenice poroča o 8372 žrtvah pokola sredi Evrope 1995, celo ob prisotnosti modrih čelad. Spomnim se, da sem 1993 snemala Na poti nazaj, begunce iz BiH in Hrvaške v Nemčiji in da mi je bošnjak, begunec, rekel, da jim nihče ne pomaga, ker se bojijo širjenja islama v Evropo. Beguncu iz Zvornika, ki se je iz Berlina vračal nazaj v vojno v BIH, sem poklonila svojo video kamero - bolj je bila pomembno orodje tam kot pri meni, v miru."

"V trenutku, ko vojna enkrat izbruhne, je razvoj dogodkov zelo težko ustaviti. Pa kljub temu iz dneva v dan vidimo nove pojave nacionalističnih shodov skrajnežev. Stanje miru ni nikoli samoumevno, kvečjemu obratno."

(Maja Weiss, režiserka dokumentarca o ukradenih slovenskih dojenčkih Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna, o vzporednici z Ukrajino, od koder humanitarne organizacije poročajo o srhljivo podobni problematiki kraje otrok; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Prizor iz filma Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna

gQeODvcmQtA