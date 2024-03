Kako seksati

V Ameriški piti hočejo štirje najstniški prijatelji na vsak način seksati – čim prej, čim več. A ne vedo, kako. Ni skrivnost, da bi lahko seksali, če bi le poznali scenarij. Lahko bi šli do konca, če bi šli mentalno do konca. Tako pa si ne znajo niti predstavljati, kako izgleda »konec«, alias »tretja baza«, zato v zadnjem trenutku – tik pred zadnjo bazo – vedno odpovejo: zmanjka jim scenarija, udarijo mimo, izrečejo napačne besede (»Potegni mi ga, lepotica«), ne znajo se pogovarjati, pokažejo napačne emocije. Vse pač pokvarijo.

Kako seksati je Ameriška pita z dekliške strani. Tri britanske najstniške prijateljice, Tara (Mia McKenna Bruce), Skye (Lara Peake) in Em (Enva Lewis), ki so pravkar končale srednjo šolo, se odpravijo v neko grško turistično dekadentno meko, tipično prizorišče non-stop krokanja in žuriranja, kjer hočejo čim več seksati ( ja, Tinder preskočijo), a ker dekleta prej dozorijo, je med njimi devica le še Tara, ki pa ima jasen in odločen načrt – izgubiti nedolžnost. Takoj se vklopijo v festivalski state of mind: noči so dolge in divje, hormoni blaznijo, tekile letijo, morje prasketa, bikinke zažigajo, ničesar nočejo zamuditi (FOMO – fear of missing out – eksplodira), svet – no, grške Zrče – je njihov. Z malo treme, a brez sramu – in brez občutka krivde. Vprašanje je le, s kom seksati – in s kom izgubiti nedolžnost? Tara se zagleda v Badgerja (Shaun Thomas), britanskega Romea, ker pa ta preveč pade v neko trapasto igrico, jo ponoči na plažo odpelje njegov prijatelj Paddy (Sam Bottomley). Kakšna je verjetnost, da mu ne bo zmanjkalo scenarija, da ne bo udaril mimo, da ne bo izrekel napačnih besed in da ne bo pokazal napačnih emocij? In kakšna je verjetnost, da tudi konsenzualni seks ne bo deloval kot posilstvo?

Seks ni nikoli le seks. Francoski psihoanalitik Jacques Lacan ni zaman ponavljal, da spolno razmerje ne obstaja. (Kinodvor + kino)

