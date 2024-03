Mihelič Syed odstopil od kandidature za direktorja Kina Šiška

Kot je zapisal, se je prijavil transparentno, javno in odgovorno, vendar pa obžaluje, da so se v javnosti pojavili dvomi o legitimnosti njegove kandidature

Kino Šiška ob odprtju leta 2009

© Denis Sarkić

Kot je zapisal Mihelič Syed, sicer direktor Slovenskega mladinskega gledališča, sta po vseh njegovih informacijah tako sam kot ustanoviteljica v razpisnem postopku delovala pravno in etično nesporno, zato obžaluje, da so se v medijih in javnosti pojavili dvomi o legitimnosti njegove kandidature.

"Ker se zavedam izrednega pomena videza transparentnosti in spoštovanja pravil pri postopkih imenovanj direktoric in direktorjev javnih zavodov, od prijave odstopam in predlagam ustanoviteljici, naj razpis ponovno izpelje. Želim si, da se nanj prijavi čim več primernih kandidatk in kandidatov in da svet Kina Šiška ter Mestna občina Ljubljana izberejo najboljšo oz. najboljšega," je še zapisal.

Mihelič Syed se je za direktorja Kina Šiška potegoval na drugem razpisu, ki ga je za to funkcijo objavila Mestna občina Ljubljana (Mol) po tem, ko je ljubljanski mestni svet konec septembra lani razrešil dotedanjega direktorja Simona Karduma. Na prvem razpisu niso izbrali nikogar, na drugem pa je bil Mihelič Syed edini kandidat. Ker je izpolnjeval razpisne pogoje, je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na Molu zaprosila svet javnega zavoda za predhodno mnenje k imenovanju.

Po poročanju medijev je svet zavoda h kandidaturi podal negativno mnenje. Predsednica sveta Jožka Hegler je za TV Slovenija nedavno povedala, da so na svetu "soglasno sprejeli sklep, da sicer nimajo nič proti kandidatu, vendar pa dajejo negativno mnenje zaradi postopka njegovega izbora".

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji redni novinarski konferenci na novinarsko vprašanje glede odstopa Miheliča Syeda odgovoril, da je treba za razloge za odstop vprašati samega kandidata, obenem je potrdil, da bodo objavili nov razpis za direktorja javnega zavoda.

Odgovoril je tudi na očitke, da se je vmešaval v sam postopek izbire novega direktorja Kina Šiška. Povedal je, da je Mihelič Syed prišel k njemu potem, ko je zamudil rok za oddajo vloge, a ob tem dejal, da si res želi v Kino Šiška, pri čemer ga je Janković vprašal, čemu odhaja kot odličen direktor iz Slovenskega mladinskega gledališča v času, ko ta dobiva nove prostore.

Na Mol so se odločili za nov razpis, na katerega bi se lahko prijavil tudi Mihelič Syed, drugima kandidatoma pa je Janković povedal, da ju komisija verjetno ne bo izbrala in naj se sama odločita, če bosta vseeno kandidirala. Kot je poudaril, o zadevi ni govoril z nikomer iz sveta zavoda.

