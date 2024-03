Komentar / Malomeščanska svatba in ločitve

(Levičarske variacije na Brechta)

»Ko dvojica mladih, deviška nevesta in v viharju dozoreli ženin, stopi v zakon, tedaj v nebesih, vsaj tako pravijo, pojejo angelci. Ko se mlada nevesta ozira na lepe dneve svojega otroštva, jo najbrž obide rahla otožnost, kajti zdaj stopa v življenje, v sovražno življenje. Seveda ima ob sebi preizkušenega moža, ki si je z lastnimi rokami osnoval zakonski stan, (…), da bi z izvoljenko svojega srca delil radost in trpljenje.«

— Bertolt Brecht: Malomeščanska svatba (1919)

»Za skupinski izstop smo se odločile in odločili, ker v tej malomeščanski liberalni stranki ne vidimo več prihodnosti. Notranja kritika je v kali zatrta, potencial za notranje demokratične procese je propadel, socialistična izhodišča so utajena … Ob odhodu pa podajamo kritiko vsemu, kar še ostaja za nami. … Levica je postala pretežno stranka ljubljanskega malomeščanstva, že dolgo pa ni več socialistična stranka.«

— Odhajajoči člani, članice in nečlani, nečlanice Levice so podobno kot pred njimi SDS, SLS in NSi in seveda mariborske Viole locirali Ljubljano kot središče revizionizma

Izstopi in izključitve so reakcionarni mehanizem. Ni toliko indikativno, čeprav je atraktivno, da je napovedanih 23 izstopov iz članstva Levice. In jih bo menda še nekaj. Bolj skrb zbujajoče je, da so izstopili tudi tisti, ki sploh niso bili člani, članice stranke. To pa ni zanemarljivo! Spomnim se, da sem leta 1988 po aretaciji tako imenovane četverice javno, glasno in poniglavo izstopil iz Partije tudi sam. Pa so mi takoj jeli prigovarjati, da sploh nisem bil član. A sem jim odgovoril: »Kar zamislite se! Sedaj izstopamo tudi tisti, ki nismo bili nikoli člani.« Kasneje, ko smo se osamosvojili in demokratizirali, so me moji prijatelji in idejni sopotniki izključili iz Liberalne akademije. Seveda sem se čudil in protestiral, saj nikoli nisem bil član te pravoverne združbe. A mi je nesmrtni predsednik dr. D. Š. svetoval, naj dobrohotno sprejmem tovariško kritiko svojega neprimernega pisanja o ljubljenem vodji in takrat še »na oblast obsojeni stranki« LDS, pa lahko morda kasneje računam na rehabilitacijo. No, danes sem betežen 70-letni salonski levičar in kulturni marksist, kot bi rekel prijatelj Janez. In iz ničesar več ne izstopam in me tudi nihče več iz ničesar ne izključuje, pozoren in občutljiv za tovrstne zlorabe in ekscese pa sem še vedno.