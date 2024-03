»Z leti sem začela oder dojemati kot prostor svobode«

IZJAVA DNEVA

"Z leti sem začela oder dojemati kot prostor svobode, bend pa kot varen, prijeten prostor, kjer drug drugemu stojimo ob strani in s pomočjo glasbe predelamo različne življenjske situacije, ki jih prestajamo. Ljudje, ki so se pozitivno odzvali na iskrenost v naših komadih, so mi dali večjo samozavest in občutek, kako zelo lepo je, da se lahko ukvarjam z glasbo. Da imam to priložnost. Ne glede na to, da sem v zasebnem življenju dokaj introvertirana in sramežljiva, je nastopanje postalo velik del mene. Pravzaprav si ne znam več predstavljati, kaj bi počela, če bi mi kdo odvzel ta prostor."

(Pevka in kitaristka skupine Koala Voice Manca Trampuš v intervjuju za Nedelo o tem, kako sramežljivost pretvoriti v prepričljiv odrski nastop)